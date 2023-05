A Nacho Lozano, el público le exige hablar de la renuncia de Álex Kaffie: “regresó muy alzado”

Álex Kaffie indicó el pasado lunes 29 de mayo que había sido censurado y sancionado por ejecutivos de Imagen Televisión, a petición de Nacho Lozano

Gran polémica se armó luego de que el pasado 29 de mayo, Álex Kaffie confirmara que había sufrido un castigo por parte de Imagen Televisión, empresa en la que ha trabajado como conductor de la sección de espectáculos del matutino Sale el Sol y a la par, ha trabajado también en una columna de un diario de circulación nacional, llamada Sin Lisonja, en donde habló de las exigencias del conductor Nacho Lozano al ser entrevistado en el programa.

Según señaló Kaffie en su columna, el conductor que regresó a México luego de haber trabajado en Telemundo, exigió que solo fuera Paulina Mercado quien lo entrevistara por parte del matutino y “nadie más”, a lo que él expresó que no ansiaba hacerlo.

Esto le habría valido la sanción “sin goce de sueldo”, por lo que al terminarse el castigo, anunció que decidió renunciar al matutino.

Kaffie renunció a Sale el Sol por la sanción que Nacho Lozano pidió contra él a los ejecutivos de la televisora / Instagram: @saleelsoltv

La revelación del conductor provocó que en redes sociales el público comenzara a exigirle a Nacho Lozano, hablar sobre el tema que le involucra.

“¿Es verdad que por ti, Álex Kaffie se fue de la televisora? Nachito no hagas eso”, “¿y por qué no hablas de lo que le hiciste a Kaffie?”, “queremos a Kaffie de regreso”, escribieron internautas.

El conductor de De Pisa y Corre recibió una ola de comentarios como, “Nacho Lozano regresó muy alzado de su fracaso en Telemundo… a mí me agradaba pero lo que hacían Pamela y Poncho junto a Manolo en verdad me encantaba, ahora Nacho es aburrido y muy alzado, atentos Imagen TV”, “ahora que vieron que la dignidad de Alex Kaffie es más grande que sus sueldos, ya salieron los compañeros de programa a declarar que ellos no sabían nada de la suspensión, que les dijeron que estaba de vacaciones”, “De Pisa y Corre ya no es ni la mitad de cuando estaba Poncho y Pamela, Nacho ya me cae mal, se nota su falta de humildad”, “le hace honor al nombre del programa, los pisa y corre”, “pensaba que eras cool, pero parece que no. Lo que pasó con Álex no me parece ético”.

Nacho Lozano regresó a Imagen TV con nueva etapa del programa De Pisa y Corre / YouTube: Imagen Televisión

Y otros más en los que el público le dice que lo ven diferente a como se fue a Estados Unidos, “como que se te subieron los humos después de tu fracaso en Telemundo porque buen periodista no eres. Sé humilde”.

Sin embargo hubo otros que dijeron estar con Nacho en esta polémica, “sin saber del mitote, yo estoy con Nacho y me vale”, “aplausos Nacho, estamos contigo, México necesita gente culta y preparada como tú”.

Entre toda la ola de comentarios, el conductor ha hecho mutis sobre el tema y ni en sus redes sociales ni en su noticiero, ha dicho algo sobre ello.