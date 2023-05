Álex Kaffie renuncia a Sale el Sol y acusa haber sido censurado y sancionado por Nacho Lozano

El conductor de espectáculos revelo que Nacho Lozano se había puesto exigente en Sale el Sol y solo quería que Paulina Mercado lo entrevistara.

El pasado 12 de marzo, trascendió que Álex Kaffie había sido suspendido de Sale el Sol por hablar mal de Nacho Lozano, quien hace poco regresó a Imagen Televisión como conductor De Pisa y Corre.

La información compartida por Chisme No Like, no había sido confirmada y de hecho Ana María Alvarado aseguró que el conductor se encontraba de vacaciones, pero regresaría tras su descanso.

Pero el conductor no apareció en Sale el Sol y en vez de ello hizo un anuncio en sus redes sociales confirmando su salida del programa matutino, asegurando que fue sancionado y censurado por Nacho Lozano.

Alex Kaffie se ha ausentado del programa Sale el Sol / Instagram: @anamaalvarado / @kaffievillano / @nacholozano

“Tras haber publicado mi columna #SinLisonja (desaparecida por cierto) las exigencias de Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano en su visita a Sale el Sol, los altos ejecutivos de Imagen Televisión por petición de él, me castigaron quitándome de la pantalla sin goce de sueldo”, dice Kafffie en su comunicado.

Tal amonestación ha terminado, sin embargo, he tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que por capricho de un empleado De Pisa y Corre a otro y en donde la libertad de expresión no es la misma para Ignacio Francisco López Ramírez (Nacho Lozano) que para mí”, escribió el periodista de espectáculos.

Finalmente, Kaffie agradeció a la producción por el trato respetuoso que siempre se le dio en Sale el Sol.

El periodista rompió el silencio sobre su salida de Sale el Sol tras varias semanas de ausencia. / Instagra: @kaffievillano

¿Qué dijo Kaffie sobre Nacho Lozano?

A poco de darse a conocer el regreso de Nacho Lozano en Imagen Televisión, Álex Kaffie contó que su colega había exigido que solo Paulina Mercado lo entrevistara en Sale el Sol, donde asistió hace poco para promocionar su programa.

Kaffie criticó la actitud de Nacho Lozano y señaló que el no tenía el mínimo interés en entrevistarlo

“No sé mis compañeros, pero yo ni codicio ni ansío ni anhelo entrevistarlo. Este servidor codicia, ansia y anhela entrevistar a Ciro Gómez Leyva, doña Elena Poniatowska y Pepa Flores ‘Marisol’ ¡no a Nacho Lozano!!, precisó.