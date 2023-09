Acapulco Shore: Alba y Robbie Mora responden a las críticas de Mane

Puedes ver la nueva temporada de Acapulco Shore en MTV o Paramount+, todos los martes a las 22:00 horas.

Manelyk González criticó a los nuevos integrantes: "qué manera de destruir un legado de siete años... en 10 minutos"

En TVNotas platicamos con Robbie Mora y Alba Zepeda, integrantes de la décimo primera temporada de Acapulco Shore, quienes expresaron su opinión luego de haber formado parte del nuevo elenco del reality más famoso de MTV y Paramount Plus.

“Estoy muy contenta, porque en temporadas anteriores ya me había tocado convivir con los integrantes pasados y ahorita me tocó estar en esta nueva dinámica con nuevos personajes, y para mí fue una revolución. El ver a los nuevos con la actitud positiva y con ganas de comerse al mundo me llena de alegría, porque me reflejo en ellos”, palabras de Zepeda.

Además, Alba expresó su sentir al ver el hate de internautas en redes sociales, por la nueva temporada de Acapulco Shore.

Alba Zepeda y Robbie formaron parte de la nueva generación de Acapulco Shore, / Twitter: @mtvla / @izzi_mx

“Hay público para todo. Luego vemos el hate de la gente, pero, también hay un sector del público que le está gustando la temporada y eso está muy padre. No podemos darle gusto a todos. Sin embargo, queremos que disfruten lo que estamos haciendo para ellos”, agregó.

Por su parte, Robbie respondió a las críticas que ha recibido por haberse besado con la ex de Jawy Méndez dentro de la casa Shore.

“Más que críticas, yo creo que es envidia, porque Andrea no está nada mal para los ojos de nadie. Estoy seguro de que la mayoría me tira hate por eso, pero quienes lo hacen ya quisieran besar sus labios y acariciar ese cuerpecito. Todo eso se me resbala y gracias a la vida por ponerla en mis manos. Hay que comer enfrente de los necesitados y ni modo”, comentó el influencer.

Así lo dijeron Alba y Robbie:

De igual forma, ambos integrantes opinaron sobre los comentarios que hizo Manelyk González, quien criticó a la nueva generación de Acapulco Shore.

“Yo a Mane le tengo mucho respeto. Sé que se la rifó durante siete temporadas de Acapulco Shore. Tiene mucha gente que la quiere y la verdad es que es muy buena en lo que hace, pero su comentario siento que fue para ciertas personas en específico y se generalizó. Tampoco quiero investigar”, dijo Alba Zepeda.

Agregó: “Sin embargo, sí nos pasó a ch1ng4r, porque nos aventó a sus fanáticos (…) Se me hace medio gacho que le tire hate a un programa que literal la impulsó. No muerdas la mano que te dio de comer”.

Manelyk criticó a la nueva generación de Acapulco Shore. / Instagram: @manelyk_oficial

“Ese comentario no me afecta en nada- El público es muy diferente. Mane está en el mundo de los realities y debe entender que el público, las producciones y las reglas han cambiado. Debe tomar consciencia de todo (…) Yo creo que hacer una comparación de antes y después, no va”, comentario de Robbie.

Finalmente, invitaron a la audiencia a que no se pierda la décimo primera temporada de Acapulco Shore.

“Los invitamos a ver todos los martes a las 10 de la noche por MTV y Paramount Plus, un nuevo episodio de esta familia disfuncional que todos aman, o sea, la familia de Acapulco Shore la onceava temporada. Apenas van dos episodios y la casa ya está de cabeza”, concluyeron.

Recuerda que MTV también está disponible en Pluto TV.

A esta hora y por estos canales se estrenará el reality de fiesta. / Twitter: @mtvla / @izzi_mx

¿Qué dijo Manelyk González de la nueva generación de Acapulco Shore?

Manelyk González fue una de las pioneras del reality de fiesta. Sin embargo, la influencer lanzó fuertes críticas en contra de la nueva generación.

“Era tan fácil. Solo era seguir la línea que yo les había dejado, lista, preparada, el camino hecho. Todo se derrumbó. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando?… ¿Quién los vistió? Demándenlos”, dijo Mane.

Agregó: “Qué manera de destruir un legado de siete años. Siete años me costó contribuir ese legado, ese imperio, ese castillo, eso tan grande que era Acapulco Shore y qué manera de destruirlo en 10 minutos en una alfombra”.