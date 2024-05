Actriz de la novela ‘Mi secreto’ denuncia que su exnovio la v!ol3nt0 gravemente: “Me fracturó la nariz”

Fue este miércoles 1 de mayo cuando la actriz Laura Vignatti reveló que presuntamente vivió v!ol3nc!a doméstica a manos de su expareja.

La actriz fue parte del elenco de la telenovela ‘Mi secreto’ y para informar de la situación por la que está atravesando, ofreció una conferencia de prensa, la cual se transmitió en el programa ‘Hoy’.

En esta plática, la actriz habló de los at4qu3s que vivió con su exnovio, con quien, según palabras de Laura, comenzó una relación en octubre de 2023.

Ve: Eugenio Derbez aclara los rumores sobre si está divorciándose de Alessandra Rosaldo

Vignatti no pudo evitar romper en llanto y relató que en una ocasión la 4gr3sión fue tan fuerte que no pudo moverse, y fue ahí cuando el hombre “le pidió perdón”.

Pero a pesar de que este le pidió disculpas, la v!ol3nc!a en su relación incrementó y debido a esta situación, la actriz incluso tuvo que faltar a ciertas grabaciones de la telenovela ‘Mi secreto’ el pasado año, ya que las marcas en su cuerpo eran muy evidentes.

Laura Vignatti

“Una de las veces que me g0lp3a, lo hizo tan fu3rte que estaba toda m4rcada y tuve que decir que no podía ir (a la novela). Él ya contestaba mis mensajes, recuerdo que en uno contestó que ‘no estaba bien, que no iba a regresar a la producción y que gracias’”.