Actriz de Televisa estuvo al borde de la muerte tras fuerte accidente en una montaña africana

Una actriz de la telenovela “Golpe de suerte” vivió una experiencia cercana a la muerte durante un viaje a Tanzania.

Se trata de la famosa actriz Eva Cedeño, quien relató, a través de su cuenta de Instagram, que tuvo un fuerte accidente mientras escalaba el monte Kilimanjaro, en el continente africano.

Cedeño viajó a África para escalar una montaña y dedicar cada paso a la salud de su madre, a quien lamentablemente le diagnosticaron cáncer por cuarta ocasión.

¿Qué le pasó a Eva Cedeño?

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió momentos de su terrible experiencia. Eva narró que corrió peligro cuando la casa de campaña en la que se encontraba descansando voló por las fuertes ráfagas de viento.

Eva Cedeño “Yo estaba dormida porque nos teníamos que ir a la cama temprano ya que a las 11 de la noche teníamos que salir. De repente, siento que la carpa se vuela y me doy vuelta en la cama y digo ‘bueno, ya me caí y ya’, resulta que no. Todos acomodaron mi carpa, todo adentro en una licuadora. Gracias a Dios, estaba Nano que me ayudó, me rescató porque yo estaba abajo entre las cosas”.

La actriz mencionó que desde que comenzó a subir la montaña tenía un fuerte presentimiento de que su vida corría peligro, pero agradece a sus compañeros que estuvieron ahí para salvarla.

“Yo ya estaba acostada... estaba muy cansada por la caminata de ese día y de repente siento como si me cayera del catre, mi maleta y mi mochila empiezan a dar vueltas como una licuadora. Cuando logro detenerme con una piedra debajo de mi tienda, llega Nano y sin pensarlo, abre el cierre de la tienda y me saca rápido. Eva Cedeño

Eva aseguró que no tenía palabras para agradecer lo que hizo su compañero por ella, pues si no hubiera sido por él, ella ya no estaría aquí.

Eva Cedeño “Nano, sigo sin saber cómo agradecerte lo que hiciste por mí, sin pensarlo, sin planearlo, sin saber que era yo... abriste inmediatamente la tienda y me sacaste de ahí... Mi miedo era morirme en el Kili o ni siquiera lograrlo. Estuve a nada y estuviste ahí. Gracias infinitas. Eres un ser de amor y mucha luz”.

Eva cumplió su meta y subió la montaña Kilimanjaro

El monte Kilimanjaro es una de las montañas más altas del mundo. Según expertos, dicha aventura es considerada una de las más sencillas para conquistar debido a que no se necesitan conocimientos de alpinismo.

A pesar del gran susto que vivió, Eva logró subir hasta la cima del Kilimanjaro en una experiencia de 7 días de agotadoras caminatas en las que sin duda tuvo muchos altibajos.

“Mientras en mi cabeza pasaba la posibilidad de no lograrlo, de quedarme a la mitad, de buscar la manera de que el helicóptero de emergencia viniera por mí. ¡ELLOS SEGUÍAN CANTANDO! Y volteé con la peor cara que Leo pudo ver de mi parte y me dijo ‘Nothing is permanent’. Una frase que ya me sé, que la he escuchado y repetido tantas veces. ¡NUNCA TUVO TANTO SIGNIFICADO COMO EN ESE MOMENTO! ¡Y cambió TODO! Todo mi camino hacia la cima fue TOTALMENTE DIFERENTE y ahora mi vida tiene otra perspectiva gracias a ti. POR FIN ENTENDÍ". Eva Cedeño

Finalmente, compartió una serie de imágenes en las cuales mostró que logró su objetivo y agradeció a todos los que la apoyaron para que este sueño fuera posible. Además, se lo dedicó a su madre, quien atraviesa por cáncer.

¿Quién es Eva Cedeño?

Eva Cedeño es una actriz, boxeadora y conductora mexicana. Debutó en la pantalla chica en 2011 como conductora de Teledición Hermosillo. Luego participó en telenovelas como “A que no me dejas”, “Simplemente María”, “El vuelo de la Victoria”, “Por amar sin ley” y “Un poquito tuyo”.

Pero fue hasta 2020 que tuvo su primer protagónico como “Elena Villaseñor” en “Te doy la vida”, en la cual compartió créditos con José Ron. Después apareció en melodramas como "¿Qué le pasa a mi familia?”, “Amor dividido”, “Cabo” y “Golpe de suerte”.