Addis Tuñón tacha a Juan José Origel de malagradecido ante sus críticas a los panelistas de LCDLFM

Hace poco, Pepillo Origel mostró su descontento ante la presencia de conductores de Imagen Televisión en las galas de La casa de los famosos México.

En medio de las constantes críticas que ha dado Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, por no invitar a conductores de Televisa a ser panelista de La Casa de los Famosos México, Addis Tuñón le lanza un contundente mensaje.

A través de Twitter, la famosa presentadora de Imagen Televisión le reclamó a su colega por todos los comentarios negativos sobre ella y sus compañeros, simplemente por haber asistido al programa.

“¿Qué te pasa Origel? ¿Todo bien en casa? Dices que no me conoces, qué pena, hemos trabajado juntos. Hemos compartido la mesa y has presentado mi trabajo. Yo respeto tu trabajo y tu trayectoria”, mencionó.

Le recordó que está criticando a aquellos que lo apoyaron en su momento para “enriquecer” sus proyectos, pues él solo se dedica a presentar las investigaciones periodísticas que ellos hacen.

Así fue como Addis Tuñón respondió a los constantes señalamientos de Pepillo Origel / Twitter: @addisperiodista

“Lamento que no recuerdes a quienes hemos enriquecido los proyectos donde tú eres presentador y nosotros periodistas, que hemos generado contenido para que lo presentes”, indicó.

A pesar de que aplaude todos sus logros a lo largo de su trayectoria, manifestó que no construyó su carrera solo y señaló que tenía una “falla de memoria” en su corazón.

“Deseo seguir aplaudiendo tus logros, que han sido muchos, por muchos años y no los has logrado solo. La gratitud es la memoria del corazón, si a ti te falla, a mí no. Espero que nunca me dé alzhéimer del alma”, concluyó.

Addis Tuñón le pidió a Juan José Origen que no tuviera “alzhéimer del alma” / Facebook: Addis Tuñón

Las críticas de Pepillo Origel en contra de LCDLFM

Durante la primera semana de La casa de los famosos México, se ha invitado a diversas celebridades para ser panelistas del reality, incluidos varios conductores de Imagen Televisión como Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón.

Lo anterior generó mucha molestia en Pepillo Origel, quien puntualizó que existe mucha gente de Televisa a la que pudieron invitar, en lugar de sus colegas de la competencia.

Esta fue una de las tantas críticas que hizo Pepillo Origel en contra de los panelistas de LCDLFM / Instagram: @juanjoseorigel

