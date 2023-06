Gustavo Adolfo Infante apoya a Marie Claire en LCDLFM y dice que Poncho de Nigris sí es un misógino

Durante una reciente transmisión en vivo, Marcela Mistral dejó en claro que siempre defenderá a Poncho de Nigris.

Luego del encontronazo que protagonizaron Marie Claire Harp y Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, en La Casa de los Famosos México, Gustavo Adolfo Infante pide un alto a las críticas en contra de la presentadora.

Mediante sus redes sociales, el famoso periodista manifestó su molestia ante los recientes ataques a la prometida de José Manuel Figueroa, solo por usar su “libertad de expresión” en su confrontación con Mistral.

Por si esto fuera poco, también respaldó sus palabras en contra del exparticipante de MasterChef Celebrity y señaló que, efectivamente, era una persona “machista”, al igual que Sergio Mayer, a quien definió como “el rey del maltrato”.

“No estoy de acuerdo que todos ataquen a @harp_marie ¿Qué no hay libertad de expresión? No me digan que @SergioMayerb y @_PonchoDeNigris no son machos y misóginos. Claro que el rey de la misoginia y el maltrato a las mujeres es Mayer”, puntualizó.

Este fue el polémico tuit que puso Gustavo Adolfo Infante en contra de Sergio Mayer y Poncho de Nigris / Twitter: @gainfante

Como era de esperarse, sus palabras causaron muchos comentarios divididos en redes sociales; si bien, muchos apoyaron su opinión, otros resaltaron que Harp usó su “libertad de expresión” para ofender a Poncho de Nigris.

“No confunda la libertad de expresión con ganas de perjudicar a terceros”, “Estoy de acuerdo contigo”, “El problema no son ellos, sino la gente que normaliza sus comportamientos”, “El novio de Marie Claire también es misógino”, “Tienes razón”, “Y la esposa que no se da cuenta”, se podía leer en algunos comentarios.

Hasta el momento, Marcela Mistral e Issabela Camil, respectivas esposas de Poncho de Nigris y Sergio Mayer, no han respondido a lo dicho por el también presentador de Imagen Televisión.

Le llegó respaldo a @_PonchoDeNigris directamente desde el Cerro de la Silla... ¡La réplica de Marcela se puso fuerte! 😱



Acompáñanos en la gala de #LaCasaDeLosFamososMx por @MiCanal5 pic.twitter.com/YBL5461xiU — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 14, 2023

Marcela Mistral habla tras pelea con Marie Claire Harp

Durante un en vivo reciente para redes sociales, Marcela Mistral manifestó que no se quería “estancar” en su pleito con Marie Claire Harp, pero que siempre defenderá a Poncho de Nigris ante las críticas, sin importar de quién sean.

“Estoy muy orgullosa de él. Hace 22 años, era otra persona, hoy viene a demostrar lo que tiene ahorita. No hablemos a lo tarugo, por favor, porque no sabemos cuánto daño podemos ocasionar, se los digo por experiencia”, expresó.

Marcela Mistal hizo un en vivo donde hablaba de su pelea con Marie Claire Harp / Instagram: @musamistral

Issabela Camil pide apoyo para Sergio Mayer

Aunque no se ha pronunciado ante los señalamientos en contra de Sergio Mayer, Issabela Camil ha mostrado un apoyo incondicional a su esposo e incluso convocó a sus fans a que siguieran solidarizándose con él.

Issabela Camil pidió a sus seguidores que volvieran tendencia a Sergio Mayer para que se quede en LCDLFM / Instagram: @issabelacamil

