Daniela Parra le responde a Sergio Mayer por hablar del caso Héctor N en La Casa de los Famosos México

Sergio Mayer comenzó a dar de qué hablar en La Casa de los Famosos y ahí además de criticar a Gustavo Adolfo Infante, también comentó sobre Daniela Parra en el caso Héctor ‘N’

Tan solo llevan unas horas en La Casa de los Famosos México y Sergio Mayer ya dio de qué hablar al comentar el polémico tema del caso Héctor ’N’ en el que se vio involucrado al darle su apoyo a Alexa Hoffman, la denunciante.

Sergio Mayer dijo que fue la propia Alexa, quien le solicitó que la asesorara luego de haberse visibilizado por apoyar a víctimas de abuso en otros casos, por lo que aclaró que Ginny Hoffman no tiene que ver en el asunto.

Mayer también dijo que admira la lucha de la hija mayor de Héctor ’N’, quien ha defendido al actor y le ha demostrado su apoyo incondicional, al grado de que se alejó de su media hermana, lo que criticó y mencionó que no debería cuestionarla sobre su denuncia.

“No porque a ti no te haya pasado, quiere decir que a tu hermana tampoco”, comentó Mayer frente a sus compañeros del reality, quienes lo escuchaban atentamente.

Daniela Parra reacciona a lo dicho por Sergio Mayer en La Casa de los Famosos México

Recordemos que Daniela Parra tiene una orden de restricción por parte de su hermana, por lo que eso implica que no puede mencionarla en nada.

En este tenor, Daniela tiró una indirecta hacia Sergio Mayer, sin involucrar el nombre de su hermana como lo ha hecho en los últimos días desde que recibió esta notificación de su parte.

“Qué asco, hasta donde llegan algunos personajes”, escribió Daniela en su cuenta de Instagram.

Esta fue la reacción de Daniela Parra sobre los comentarios de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos México, según interpretaron sus seguidores / Twitter: @dannielapr

De inmediato algunos de sus seguidores comenzaron a mostrarle su apoyo y le escribieron, “no te preocupes, todo por su propio peso cae. Habemos personas que nos levantamos pidiendo a Dios por ti y por tu papá, estamos contigo, mucha gente de Estados Unidos te estamos apoyando como dijiste, si no hay justicia no hay descanso”, “ánimo Dan, no estás sola, somos muchas personas apoyándote y orando por tu papá”, “el morbo vende… qué triste”, “Dani, ahora tú ponle restricción a Mayer, no se vale que esté en un reality hablando pestes del caso”.

Ante estas muestras de apoyo, Daniela respondió con emojis de agradecimiento y oración.