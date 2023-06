LCDLF: Sergio Mayer habla como nunca del caso Héctor N y desata polémica en la casa

‘Héctor N’ fue sentenciando a 10 años y 6 meses en prisión bajo el cargo de corrupción de menores.

Hace tan solo 1 día se estrenó La Casa de Los Famosos México y diversas polémicas se han desatado en torno a los famosos, como es el caso de Sergio Mayer

Y es que se dio a la tarea de hablar del caso de ‘Héctor N’ como nunca antes, esto debido a que Mayer se ha visto involucrado e incluso lo han señalado de hacer tráfico de influencias.

Aunque ‘Héctor N’ fue declarado como culpable de corrupción de menores, la polémica sigue dando de que hablar y es que Mayer últimamente ha soltado contundentes declaraciones en torno a ello y a las personas que se encuentran de lado de Daniela Parra y su padre.

Comenzó hablando de que fue Alexa Hoffman quien le pidió que la asesora correctamente por haber tenido éxito en otros casos, incluso comentó que Ginny no tiene nada que ver con esto.

Reconoció que el único error que cometieron fue haber hablado del caso a los medios, sin antes iniciar la investigación: “sí, cometió el error, pero eso no lo hace una farsante”.

Sergio Mayer asegura que no es un cobarde y enfrenta las críticas sin problema / Clasos

Sergio Mayer admira a Daniela Parra

Por otra parte, comentó que realmente admira la lucha que hace Daniela Parra, hija mayor de ‘Héctor N’ y es que ha demostrado su apoyo incondicional para el actor, tanto así que se alejó de su media hermana.

Daniela ha apoyado a su padre, Héctor ‘N’, en este tan difícil proceso. / Instagram: @dannielaprm

Pero aunque, reconoce que ha dejado claro que es una buena hija, le recuerda que debería también de creer en Alexa, ya que pese a que ella no vivió eso con su padre, no quiere decir que la víctima mienta: “no porque a ti no te haya pasado, quiere decir que a tu hermana tampoco”.

Alexa Parra externó su deseo de ayudar a otras víctimas a animarse a alzar la voz con respecto a sus casos / Instagram: @alexaa.hoffman

Mayer señala a Gustavo Adolfo Infante de corromper el caso: “el enanito tartamudo”

Sergio habló a profundidad del caso e incluso confesó a sus compañeros que el periodista Gustavo Adolfo Infante era culpable de haber desprestigiado el caso, por lo que gracias a ello Alexa fue revictimizada:

“La gente tomó partido como si se tratara de un partido de fútbol. Con tal de hacerme daño a mí, desacreditaron la versión de la víctima”, sentenció.

Gustavo Adolfo Infante, titular de Primera Mano. / Facebook: De Primera Mano

Esto lo comentó porque Infante en sus medios de comunicación en 2022 entrevisto al primer abogado de Alexa, el cual presuntamente renunció al caso al darse cuenta de que no existía forma de sostener el caso, esto porque no había pruebas suficientes.

Mayer explicó que en realidad el abogado salió del caso por incompetente, asimismo aprovechó para hablar mal de Infante:

“Al abogado del enanito tartamudo (refiriéndose a Gustavo) fue porque en seis meses no hizo nada, y lo quiso cubrir diciendo que no encontró pruebas suficientes”, indicó.

Gustavo Adolfo Infante y Sergio Mayer se vieron las caras en los juzgados por temas legales del pasado. / Instagram: @sergiomayerb / YouTube: Imagen Televisión

Para finalizar, dejó en claro lo incoherente que le parece la hipótesis de la gente acerca de que esto fue planeado para que Ginny Hoffman se vengará de Héctor por haberla dejado.