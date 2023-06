¡Lo deja mal parado! Dentista acusa a Poncho de Nigris de no pagar un tratamiento dental

El dentista Benavides aseguró que no soltaría el tema hasta que se reconozca la verdad.

Poncho de Nigris volvió a convertirse en un personaje viral, esto después de que fue confirmado como uno de los participantes de la primer temporada de ‘La casa de los Famosos México’, como resultado se ha convertido en uno de los habitantes más polémicos, no solo por la convivencia con sus compañeros, si no también por las declaraciones que hace.

El famosos influencer fue uno de los primeros en ser nominados, por lo cual ha intentado ganarse el apoyo de los televidentes; no obstante, volvió a ser señalado de manera negativa por el doctor Raúl Mario Benavides a través de redes sociales.

Mario Benavides señaló desde sus historias de Instagram las supuestas mentiras de Poncho de Nigris respecto al tratamiento dental al que se sometió, además de comprobar que fue su paciente y el cambio evidente en sus dientes por la colocación de carillas.

El dentista Benavides aseguró que no soltaría el tema hasta que se reconozca la verdad.

/ Facebook: Poncho de Nigris

“Yo no sé por qué dice que son nada más cuatro carillas, no entiendo para qué la mentira y la deshonestidad, si te pones 10 o 20, no te pones más o menos” explicó el especialista.

Eso no es todo, ya que el doctor reveló que el empresario no pagó nada por el tratamiento, puesto que el intercambio fue a través de menciones en redes sociales, por lo cual tachó a Poncho de falso y mentiroso, especialmente porque después habría acudido con otros médicos en apoyo a la colaboración que hizo su esposa.

“No me pagó dinero ni con menciones, en sus videos de su podcast me empezó a insultar. A parte me estuvo insultando a nivel en redes sociales, pero equis, a mi se me resbala, entonces no andes en La casa de los Famosos dan una cara de que eres buena gente, que eres honesto y leal, pues porque no” señaló Benavides.

Dentista incluso involucró a la esposa de Poncho, Marcela Mistral

Por otra parte, lanzó un contundente mensaje a Marcela Mistral, esposa de Poncho, en donde le pidió que lo convenciera de reconocer su trabajo, ya que la alternativa odontológica salió completamente gratis y no pagó ni con dinero ni con menciones en plataformas.

“Yo no voy a soltar el tema nunca hasta que me dé el reconocimiento Poncho de que se hizo las carillas conmigo. Así como tú lo convenciste de que fuera un consultorio para publicidad, con la misma estrategia convéncelo de que diga la verdad (...) con una vez que diga la verdad yo te prometo que no vuelvo a tocar el tema ni de Poncho, ni de ti, ni de carillas, ni de tú familia”, externó.

Después de lo ocurrido, Benavides hizo una solicitud en redes sociales al bailarín, instándole a mencionar el lugar que deseara, pero a cambio de pagar el tratamiento que le habían realizado. Hasta este martes, Marcela no ha respondido a los mensajes del médico.