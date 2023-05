Marie Claire anuncia su compromiso con José Manuel Figueroa: “Aquí está el anillo”

La presentadora, Marie Claire adelantó que se planea otra pedida de mano.

A unas semanas del sensible fallecimiento de Julián Figueroa, se da a conocer que su hermano, José Manuel Figueroa, se animó a darle el anillo de compromiso a la modelo y conductora, Marie Claire Harp.

En entrevista para ‘Hoy’, la famosa comenzó hablando de la demanda que interpuso en contra de su exnovio, Efraín ‘N’, por presunto acoso y externó su molestia por la ausencia del acusado a la audiencia del pasado 20 de abril, pese a que él fue quien la solicitó.

“Él solicitó la audiencia. Él decidió no acudir, evidentemente esto cambia el panorama de todas las situaciones. Siento que esto es una burla a las autoridades, siento también que es una manera de amedrentarme”, indicó.

Bajo este panorama, afirma que teme por su integridad física, recordando todas las amenazas que el imputado le habría hecho en su momento.

Marie Clarie Harp teme que su expareja quiera dañarla, por lo que busca su pronta detención / YouTube: HOY

“Me da muchísimo miedo lo que pueda suceder, lo que pueda pasar. En este momento, yo puedo decir que soy un testimonio vivo. Recordemos que me amenazó diciendo que tenía contenido íntimo en su poder, que yo no sabía que existía”, expresó.

En tanto que su abogado, José Roberto Gallardo, explicó que Efraín ‘N’ puede ser arrestado en cualquier lugar e incluso ya se alertó a la Interpol para que, en caso de que quiera salir del país, sea detenido.

El abogado de Marie Clarie Harp explicó que Efraín ‘N’ continúa escondido en el país / YouTube: Hoy

Marie Claire Harp muestra su anillo de compromiso

Durante la conversación, la también exparticipante de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ presumió el anillo de compromiso que le dio José Manuel Figueroa y, pese a que no dio muchos detalles de cuándo se lo entregó, dejó ver lo feliz que está por su futuro matrimonio.

“Sí, bueno, lo vamos a hacer de una manera más formar, que fue como todo sucedió, pero bueno, aquí está un anillo. Mira”, manifestó, con evidente alegría en el rostro.

Marie Claire Harp está más que feliz por su compromiso con José Manuel Figueroa / YouTube: Hoy

José Manuel Figueroa aún no asimila el deceso de Julián Figueroa

Por su parte, José Manuel Figueroa no dijo nada sobre su compromiso con la famosa presentadora de Bandamax, sin embargo, abrió su corazón y admitió que aún no asimila el deceso de su hermano, Julián Figueroa.

“No lo creo, no lo asimilo todavía, se me hace increíble la idea. Lo primero que se me viene a la mente son los 27 años (que tenía), tan joven, con tantos sueños por delante, tanto que disfrutar con su hijo”, apuntó.

Al mismo tiempo que aplaudió la fortaleza de Maribel Guardia por regresar a trabajar pese al fallecimiento de su hijo, esperando que el público pueda “anestesiar un poco” el dolor que debe estar sintiendo.