¿Adrián Marcelo lanzó albur frente a Galilea Montijo? Video

En la reciente gala de nominación de ‘La casa de los famosos México 2024', un inesperado momento se robó la atención en redes sociales.

El líder del cuarto Tierra, Adrián Marcelo, reconocido por su humor ácido y políticamente incorrecto, lanzó un comentario en vivo a la conductora Galilea Montijo, que no pasó desapercibido por los internautas.

Durante la transmisión, mientras Montijo intentaba evaluar el ánimo de los participantes y acercarse a aquellos que podrían ser nominados, se dirigió a Adrián Marcelo. Este, sin perder la oportunidad, hizo un comentario cargado de doble sentido.

Comentario de Adrián Marcelo alborota las redes ¿fue albur?

“Bendito Dios con un poco más de armonía. Creo que quedamos gente muy madura aquí adentro y amén de que ustedes y la producción aquí adentro se encargan de tratar de alborotar el avispero, pues hay diálogo. Hay conciencia y bueno, veremos los huevos que nos deparan”. Adrián Marcelo

El comentario surgió en un contexto donde la producción había dejado unos huevos de pascua sorpresa frente a los participantes, un detalle que Adrián Marcelo aprovechó para cerrar su intervención con un albur que provocó las risas de Galilea Montijo y de los demás habitantes de la casa.

“En Tierra estamos mentalizados de que esta semana puede ser buena para nosotros, pero bueno, venimos de una muy mala racha. Confiamos en la gente y sobre todo en estos huevos que tengo en frente, Gali”, comentó con, Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo podría estar en la nueva temporada de La casa de los famosos México / Instagram: @adrianmarcelo10 / @lacasadelosfamososmx

Internautas reaccionan al comentario de Adrián Marcelo

Aunque el comentario parecía en un principio una observación seria sobre la situación de su grupo en la competencia, el doble sentido fue evidente para la mayoría de los presentes, incluidos los espectadores. Sin embargo, lo más incómodo fue que ni Galilea ni los demás reaccionaron al comentario con risas o aplausos.

En redes sociales, el doble sentido de Adrián Marcelo rápidamente captó la atención de cientos de espectadores, quienes expresaron sus opiniones divididas en plataformas como TikTok. Algunos piensan que Adrián Marcelo no lanzó ningún comentario de doble sentido sino que se refería a la valentía y otros creen que albureó a Galilea en vivo. Esto piensan algunos internautas.

“Vamos Adrián Marcelo, esa casa no sería nada sin él”, “¿Adrián Marcelo albureando o diciendo que es valiente?”, “¿El por qué habla así?”, “Ya que se vaya con su esposa”, “¿Vieron que habla en doble sentido?”, “Mayito no se aguantó la risa”, “Adrián Marcelo no es santo de mi devoción” y “No te preocupes, este domingo sales”, fueron algunas de las reacciones.

