Adrián Marcelo reacciona al cierre de su cuenta en Instagram: “no tenemos respeto”

El influencer regiomontano Adrián Marcelo continúa siendo el centro de atención en redes sociales. Recientemente, en medio de la conmoción por el inesperado y trágico fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, el regio se atrevió a publicar un tweet de mal gusto acerca del deceso del cantante, lo que provocó una ola de críticas y la suspensión de su cuenta de Instagram.

El pasado 16 de octubre, Marcelo escribió: “Si te tiras de un edificio, solo hay one direction”. Este comentario, considerado por muchos como insensible y fuera de lugar, generó una gran controversia en redes sociales, donde los fans de One direction expresaron su repudio y exigieron una disculpa pública. Ante la presión de los internautas, Instagram suspendió la cuenta de Adrián Marcelo.

Ahora finalmente ha hablado de esta cancelación.

Mira: ¡Agustín Fernández sí se va a Monterrey por trabajo! Este sería su programa ¿con Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo asegura que ya no puede decir nada más disruptivo

En el último episodio de su pódcast ‘Conversaciones’, Adrián Marcelo abordó uno de los temas que más ha marcado su carrera en los últimos meses: el cierre de su cuenta de Instagram. Durante la charla con el influencer deportivo Paulo Chavira y el autor y productor Bandido Diamante, el regiomontano reflexionó sobre las razones detrás de esta “cancelación” y las consecuencias que ha tenido en su imagen pública.

Marcelo inició la conversación compartiendo su sorpresa por la coincidencia de haber perdido su cuenta de Instagram al mismo tiempo que Paulo Chavira. Ambos coincidieron en que esta situación les ha generado cierta intriga y han generado diversas especulaciones sobre los motivos detrás de estas suspensiones.

Te puede interesar: Adrián Marcelo acepta que sobornó a un policía de tránsito, y ¡filtran un video!

“No sé si venga en la pauta de Bandido, pero hablando de polémicas no tienes cuenta de Instagram y yo tampoco. No lo digo como una burla, que quede claro. Me intriga por qué, no me queda claro cómo no la tengo”, dijo el regiomontano.

El influencer regiomontano reconoció que ha alcanzado “la cúspide” de las polémicas y que ahora le resulta cada vez más difícil generar controversia. “Ya no puedo decir nada que espante más”, afirmó, evidenciando una cierta resignación ante esta situación.

Lee: Adrián Marcelo vuele a dedicar polémico mensaje a Gala Montes: “Siguen cayendo las caretas”

Adrián Marcelo reacciona al cierre de su cuenta en Instagram

Marcelo hizo referencia al motivo que se le atribuyó para el cierre de su cuenta de Instagram: el chiste que realizó sobre la muerte de Liam Payne. Con ironía, afirmó que simplemente estaba “hablando de música” y se mostró desconcertado por la reacción negativa que generó su comentario.

“Hablé de música, hablé del último lanzamiento de un artista. ¿Por qué me cancelan? No tiene nada malo hablar de música”. Adrián Marcelo

El silencio en el set de grabación reino hasta que Adrián y Paulo se dieron la mano y comenzaron a reírse. El Bandido por su parte solo los miro asegurando que estaba perdido por lo que Adrián sarcásticamente dijo:

“Somos dos seres dañados, Paulo y yo, no tenemos cuenta de Instagram, no tenemos prestigio, no tenemos respeto”. Adrián Marcelo

Finalmente, el influencer bromeó diciendo: “¿Cómo vamos a promocionar este pódcast?” Pues solo El Bandido tiene su cuenta de Instagram activa. Y así fue, el pódcast se anunció en la cuenta de @elbandidodiamante.