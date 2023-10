Adrián Uribe rechazó exclusividad de Televisa y ahora llegaría a TV Azteca

A principios de este año, Adrián Uribe contó por qué rechazó la exclusividad que tenía con Televisa después de 20 años trabajando de esta manera con la televisora.

Ahora sorprende que el actor podría llegar a la competencia con una nueva producción con Sandra Echeverría en TV Azteca.

Fue en el programa de YouTube ‘De historia en historia’ donde revelaron que Sandra y Adrián serían protagonistas del nuevo proyecto que prepara la televisora del Ajusco, llamado ‘Casados con hijos’.

El comediante ahora estaría en TV Azteca / Instagram

Según compartieron, el proyecto va tan avanzado que ya hicieron prueba de vestuario y comenzaron a grabar el pasado viernes.

“Nadie sabe, me lo contó alguien que está dentro de Azteca, no me quiso decir si es novela o es serie, pero a mí me suena a que es serie”, reveló uno de los colaboradores del programa.

Y añadió: “En este pasadero de gente, Sandra Echeverría y Adrián Uribe van a ser pareja en una cosa que no sé si es novela o es serie que se llama Casados con hijos. Hace 15 días empezaron con pruebas de vestuario y van a empezar a grabar, me parece que el viernes”.

Sandra Echeverría compartió esta imagen en redes sociales / Instagram

Al parecer este proyecto con el que TV Azteca quiere marcar el regreso de producciones así como ahora lo hacen con Un día para vivir, Dra. Lucía, entre otras, sería un remake de la serie que tiene su mismo nombre realizada por Fox en Estados Unidos en 1987, misma que duró 10 años al aire.

La exclusividad de Adrián Uribe en Televisa

En su momento Consuelo Duval había regresado a Televisa luego de ser despedida por exigir un aumento de sueldo y Adrián Uribe regresó a ser parte del talento con la propuesta de una jugosa y codiciada exclusividad que el comediante rechazó aunque los mismos directivos de la televisora lo llamaron para firmar el contrato.

Y al respecto confesó: “Yo estuve 20 años siendo exclusivo hasta que hace un año y medio... no sabes la decisión tan difícil porque además cuando te la quitan sí te duele, pero dices ‘fue la decisión de ellos, no me hicieron pensar a mí'. En este caso ellos decían ‘cuándo vemos lo de tu (contrato) para que firmes’ y yo lo pensé, lo pensé. Me fui a la almohada, lo platiqué con mi gente cercana y finalmente el que tomó la decisión fui yo de decir ‘no, mejor trabajemos por proyecto’”.

Adrián Uribe rechazó su exclusividad a Televisa / Instagram

“No te creas, los tres primeros meses, ‘ay’ (sentía temor), los pagos siguen igual, los gastos siguen igual. La entrada ya no era la misma... porque estás acostumbrado, pero a año y medio de esta decisión, hoy por hoy te puedo decir que no me arrepiento en lo más mínimo”, agregó.

Sobre su libertad laboral, el actor comentó que no está obligado a trabajar solo en Televisa, aunque actualmente está por estrenarse su segunda temporada de su late night show en Las estrellas: “Puedo hacer una película, como lo hice el año pasado, con SonyPictures, que a lo mejor no habría podido hacer o una con VideoCine, pero también puedo hacer una con Star+, con cualquier plataforma. Fue una sociedad en la que los dos ganamos, la empresa, nosotros. De hecho yo sigo trabajando con Televisa”, concluyó.