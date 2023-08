Adrián Uribe rompe el silencio ¿deuda millonaria y embargo?

Tras casi un mes de no hablar sobre la situación legal en la que se encuentra, ahora aclara todo.

El actor Adrián Uribe habló por primera vez de la demanda que enfrenta con un grupo de músicos que aseguran que fueron despedidos injustificadamente.

Fue durante la alfombra roja de la obra teatral Amor sin barreras, que el comediante dio su versión de los hechos. Se refirió a un supuesto embargo en su contra, lo que generó especulaciones sobre una posible deuda millonaria y la incautación de una de sus propiedades valuadas en más de 100 millones de pesos.

“Mis abogados están arreglando el asunto... Es un tema legal que está desde 2016 con mis exmúsicos. Siempre he sido una persona muy justa y en tantos años que llevo, con tanta gente que he trabajado, nunca había tenido un problema legal hasta ahora”.

De igual manera, se le preguntó la cifra por la que se está demandando al comediante, ya que el programa de espectáculos en YouTube, Chisme no like, reportó que se trata de una cantidad de 6 millones 341 mil 849 pesos que tendría que pagar a sus exempleados.

El actor negó que se tratará de un número millonario y enfatizó que su equipo legal está trabajando en el asunto:

“Lo único que puedo decir es que se está arreglando. Los abogados lo están arreglando, y esperemos salir bien librados... Nunca he sido alguien injusto con la gente que trabaja conmigo. No se les daré menos, pero tampoco más. ¿Sabes?”.

Está sería la casa que supuestamente esta embargada. / Chisme No Like

También se señalaba que se le embargaría otra de sus propiedades con un valor de dos millones de pesos, pero el actor negó que se encuentre atravesando algo por el estilo.

“Ya me están haciendo viviendo en un puente de ‘homeless’... No para nada. Hubo una solicitud (para embargar), pero no, avientan unas cantidades que hasta digo ‘ojalá valiera eso mi casa’”, puntualizó entre risas Adrián Uribe.