Adriana Fonseca ha sido blanco de señalamientos por no tener hijos: “No nace uno para ser madre”

La actriz Adriana Fonseca causó revuelo en redes sociales luego de que confesó que ha sido blanco de señalamientos por decidir no tener hijos, así como lo han vivido diversas mujeres dentro y fuera de la industria del espectáculo.

Aunque muchas actrices han apuntado que el dar vida a un bebé y ser madre es una dicha. La histrionisa dejó claro que ella es de las mujeres que tomó la decisión no ser mamá y esto le ha generado malos comentarios.

Adriana Fonseca ha sido señalada por decidir no ser madre

La también youtuber ha estado envuelta en el escándalo en diversas ocasiones, ya que su altercado con un taxista de aplicación se volvió viral, pues denunció malos tratos por parte de esta persona. Incluso, reveló que ha tenido que tomar terapia por esta polémica situación.

En esta ocasión, Adriana Fonseca recordó los señalamientos y comentarios negativos que recibió en el pasado por tomar la decisión de no ser mamá.

En medio de un encuentro con las cámaras de Televisa, Fonseca aseguró que siempre “la hicieron menos” por decidir no traer a un bebé al mundo.

“Te hacen menos, te hacen menos en muchas cuestiones de que, cómo que vales menos... Una es mujer con o sin hijos y uno vale con y sin hijos”. Adriana Fonseca

Agregó: “No nace uno para ser madre... Es fuerte, yo ya me siento muy curada porque, quizá, hace unos años, me afectaba más. Sí, me dolía y hasta algunas veces me hacían como buIIy¡ng”. La tachaban de “amargada”

¿Qué hizo Adriana Fonseca tras ser señalada por no ser madre?

La famosa confesó que ella no hacía nada, ni contestaba a los malos comentarios por ser mujer y no tener hijos, pues puntualizó que tiene bien definido su criterio.

“Uno sabe por lo que ha pasado y uno sabe todo. Por eso, algún día sacaré un documental, para que sepan lo que vivimos, las que nos tardamos, trabajamos y fuimos mamás de nuestros hermanos dentro de nuestra familia que nos tocó, quizá, (ser madre) de otra manera”, concluyó.

Adriana Fonseca buscará plasmar este tipo de experiencias en un documental que aún está escribiendo, el cual manifestó será una catarsis de todo lo que ha vivido para lograr sanar. Al momento, se desconoce más información respecto a este proyecto.

Así lo dijo Adriana Fonseca: