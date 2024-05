Adriana Fonseca regresa a Televisa con protagónico en ‘Papás por conveniencia’

A principios de mayo, se anunció la nueva producción de Rosy Ocampo, ‘Papás por conveniencia’, que contará con Ariadne Díaz y José Ron como pareja principal. El elenco también incluye a Pedro Armando Rodríguez, África Zavala, Ferdinando Valencia, Lambda García, Daniela Luján, Martín Ricca, María Chacón, Miguel Martínez, Joaquín Bondoni y María Perroni Garza.

‘Papás por conveniencia’ se centrará en la historia de Tino (José Ron) un padre soltero que enfrenta numerosos desafíos para criar a sus dos hijos. Un día, se entera de que también es padre de dos adolescentes rebeldes, hijos de Aidé (Ariadne Díaz), una exnovia de la preparatoria convertida en una empresaria de éxito.

Rosy Ocampo ha apostado por la nostalgia en su elenco: “Hay varias generaciones que crecieron con mis novelas infantiles, las de Mapat, Nicandro Díaz, y quisimos retomar eso e invitar a muchos actores que participaron en esas producciones, con algo inspirado en los personajes que hicieron pero ya en otras etapas de su vida. Entonces queremos regresar a esa audiencia y darles algo muy especial”, contó la productora a TVNotas.

Rosy Ocampo Presenta a Adriana Fonseca

Tras 17 años de ausencia en la televisión, Adriana Fonseca, actriz de ‘La tregua’, ‘Amigos por siempre’ y ‘Corazón valiente’, regresa a Televisa invitada por Rosy Ocampo para interpretar a uno de los personajes principales de la telenovela ‘Papás por conveniencia’. El anuncio fue realizado por Rosy Ocampo en una entrevista con el programa “Hoy”.

Sobre su regreso a las telenovelas, Adriana Fonseca mostró su agradecimiento a Rosy Ocampo, aunque no dio detalles de su personaje. “Estoy muy agradecida con Rosy por una vez más darme la oportunidad. La admiro mucho. He seguido su carrera y me encantan las historias que tiene en sus manos, historias reales que ayudan a las familias y la sociedad”, comentó Adriana a ‘Hoy’.

Rosy Ocampo recordó que fue en la telenovela infantil ‘Amigos por siempre’ donde trabajó por última vez con Adriana Fonseca, quien interpretó a la pareja adulta de la historia junto a Ernesto Laguardia. “24 años de la última vez que estuvimos juntas, ella viene como una de las parejas protagonistas junto con Ernesto Laguardia. Estamos felices”.

Finalmente, Adriana Fonseca expresó su emoción por regresar a Televisa: “Televisa ha sido mi casa. Me encanta cómo trabajan aquí, cómo producen, la calidad, y trabajar con una gran mujer como Rosy Ocampo”.

