¡Afuera de La casa de los famosos! En TVNotas platicamos con los familiares de algunos habitantes

Issabela Camil y Marcela Mistral hablaron en exclusiva para TVNotas sobre cómo viven este proceso ellas.

Platicamos en exclusiva con Issabela Camil, esposa de Sergio Mayer, uno de los participantes que están dando más de qué hablar dentro de La casa de los famosos México. Nos contó cómo es el actor con sus hijas: Antonia, de 16, y Victoria, de 12.

-Issabela, ¿cómo es Sergio como papá?

“Es un poco más duro y estricto que yo”.

-Y tú, ¿cómo eres como mamá?

“Sergio siempre me dice que mis hijas me pisan y que soy una mamá barco, y yo he pensando que prefiero mil veces que me tengan confianza absoluta, a que ambas me tengan miedo al contarme cualquier cosa que les pase. Cada uno educa distinto”.

-¿Eso ha sido un problema como pareja?

“Por supuesto que sí, la manera de educar entre Sergio y yo ha sido lo más difícil que nos hemos tenido que enfrentar como pareja y por esa razón han surgido muchas peleas entre los dos. Sin embargo, tratamos de ser papás presentes todo el tiempo”.

-Finalmente, ¿qué tal es el carácter de tus hijas?

“Antonia tiene el mismo carácter que su papá, de repente es impaciente, intolerante, muy práctica, muy echada para adelante y es demasiado inteligente, y por lo mismo de que ambos son muy iguales, pues chocan mucho entre ellos. Mientras que Victoria es igual que yo, tiene un corazoncito que llora y además es una gran niña”, concluyó.

Las esposas de Sergio Mayer y Poncho de Nigris abrieron su corazón / Essene Hernández / Cortesía de la Cantante

SU HIJA ANTONIA, NOS DIJO:

-De tus papás, ¿quién es el más estricto?

“Mi papá, sobre todo cuando salgo de fiesta, se pone bien loquito y yo sé que es porque me quiere cuidar”.

-¿Qué piensas de tus padres?

“Siempre que los veo, mi corazón se llena de mucho amor, son personas muy buenas y nunca han dejado de estar para nosotras”, finalizó.

Las esposas de Sergio Mayer y Poncho de Nigris abrieron su corazón / Essene Hernández / Cortesía de la Cantante

DE PONCHO DE NIGRIS SU ESPOSA, MARCELA MISTRAL, SE DECLARA PACIENTE Y ABNEGADA, MIENTRAS SU MARIDO CUMPLE SUS SUEÑOS, ¡PERO NO VE EL PROGRAMA!

Poncho de Nigris ha causado furor por su participación em La casa. Hablamos con Marcela Mistral, su mujer y madre de sus tres hijos: Alfonso, de siete, Isabella, de cuatro, y Antonio, de uno, y la cantante nos compartió cómo lo está viviendo ella desde afuera, pues le está pegando estar lejos de su esposo; además, ahora es ella quien se encarga al 100% de sus hijos y de su casa, lo cual le demanda mucho tiempo.

-Marcela, Poncho está dando mucho de qué hablar en La casa de los famosos...

“Es lo que me están diciendo, pero la verdad es que no he podido ver mucho, porque ando en friega con mis hijos, pues ahorita estoy a full con ellos”.

-¿Cómo te sientes al cargar con todo acá afuera?

“Ahorita que no está su papá, pues tengo que estar más al pendiente de ellos para que no sientan ese abandono, por así decirlo, entonces vuelta loca, pero aquí estoy”.

Marcela habló acerca de la estrategia de las mujeres dentro de LCDLFM. / Instagram: @zamora.photostudio

-Dinos, ¿no te está afectando la distancia?

“La verdad es que sí me está pegando, porque aunque ya nos habíamos separado cuando se fue al Mundial pasado por diez días, y cuando se fue a MasterChef celebrity, que fueron tres semanas, estábamos en contacto, pero ahora creo que es el más grande reto, porque no puedo hablar con él. Yo lo puedo ver, pero él no a mí, ni a sus hijos. Entonces aquí sí está el verdadero reality show, el aguantar esto, pero vamos bien, con mente positiva. A veces claro que me canso, me desespero, pero me voy al baño, una lloradita y a seguirle, porque no hay de otra”.

-Finalmente son equipo y es tu manera de apoyarlo...

“No soy nadie para quitarle el sueño a Poncho de volver a estar en este reality. Creo que los dos, tanto él, como yo, nos preparamos mental y sentimentalmente para esta separación, porque no está fácil. Sí es caótico, y más cuando tienes una familia y que no se puede parar por nada. Él dice que después de esto se quiere retirar de los realities y de cosas así, aunque no le creo, pero en verdad, yo no soy nadie para cortarle esos sueños”.

-Por otra parte, han tratado de señalar a Poncho de machista, ¿qué opinas?

“Nada que ver, mi marido es el menos machista del mundo. Yo confío en él y hasta el final, siempre tendrá mi apoyo incondicional”, comentó.