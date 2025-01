Ángela Aguilar lanza poderoso mensaje en apoyo a los migrantes en EUA

Tal parece que las polémicas en el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal no terminan. Hace poco, la influencer Iveeth afirmó ser la amante del cantante, de quien estaría embarazada actualmente.

A través de redes sociales, Iveeth ha mostrado diversas supuestas pruebas que confirmarían su relación con Christian. Incluso, no ha dudado en presumir su “pancita de embarazo” ante sus cientos de seguidores.

Todo esto ha ocasionado muchas opiniones divididas. Si bien muchos usuarios acusan a Iveeth de mentir para obtener fama, otros creen que su historia es verdad, ya que, según ellos, Nodal ya ha sido infiel en el pasado.

Ante esto, la familia Aguilar emitió un comunicado para negar esta información. En su mensaje, califican lo dicho por la creadora de contenido como “falso” y piden al público que no den “espacio a la desinformación”.

Ángela Aguilar y su poderoso mensaje, en apoyo a los migrantes en EUA

En medio de toda esta polémica, la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ usó sus redes sociales para lanzar un poderoso mensaje, que no es sobre su esposo, Christian Nodal.

Ángela dio su contundente punto de vista respecto a las deportaciones masivas en Estados Unidos.

A través de Instagram, la cantante publicó en sus historias varias imágenes con consejos para los migrantes en Estados Unidos que están en riesgo de ser deportados a sus países de origen de la organización ConoceTusDerechos.org. La cantante mostró las siguientes recomendaciones de qué hacer si llega un agente migratorio y cuáles son los derechos. Son tarjetas recortables que explican los derechos constitucionales en Estados Unidos:

“Todos tenemos derechos conoce los tuyos”



No abra la puerta si un agente de inmigración está tocando la puerta.

No conteste ninguna pregunta de un agente de inmigración si trata de hablar con usted. Usted tiene derecho a guardar silencio.

No firme nada sin antes hablar con un abogado. Usted tiene derecho de hablar con un abogado.

Si usted está fuera de su casa pregunte al agente si usted tiene la libertad de irse y si le dice que sí, váyase con tranquilidad.

Entréguele esta tarjeta al agente. Si usted está dentro de su casa, muéstrele la tarjeta por la ventana o pásela debajo de la puerta.

Después viene una tarjeta recortable en inglés para entregar al oficial migratorio en la que se hace referencia a los derechos constitucionales de no contestar, tener un abogado presente y no autorizar el ingreso al domicilio o registrar sus cosas, salvo que hubiera una orden judicial expresa.

Ángela no es la primera celebridad que se pronuncia ante este tema. Chiquis Rivera también subió varias imágenes informativas y Selena Gomez, durante una transmisión en vivo, rompió en llanto y expresó su preocupación por los inmigrantes.

Ángela Aguilar mensaje en medio de polémica con Nodal / Redes sociales

¿Qué ha dicho Christian Nodal sobre el rumor de su nueva paternidad?

Hace algunas horas, el yerno de Pepe Aguilar compartió un mensaje que, para muchos, es su respuesta a los rumores de infidelidad a Ángela Aguilar y su supuesta nueva paternidad.

Christian Nodal “Se lo dejo al tiempo. Ya no confío ni en mi sombra. Solo pocos me entenderán”

A pesar de lo que muchos han especulado, todo indica que su publicación es parte de la promoción por el lanzamiento de su nuevo disco ‘P’al cora’ volumen 2.0. De acuerdo con los fanáticos del artista, sus palabras serían parte de la letra de uno de los temas que estarán incluidos en el álbum.

Christian Nodal / IG: @nodal

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Christian Nodal?

El nuevo álbum de Christian Nodal, ‘P’al cora’ volumen 2.0, se estrenará este 30 de enero, en punto de las 6 de la tarde, y estará disponible en todas las plataformas digitales.

Estos son los temas que contiene la nueva producción de Christian Nodal:

‘A solas con la botella’

‘Contigo al cielo’

‘El retrovisor’

‘Bésame ya’ junto a ‘Nunca jamás’

‘Bótox en el cora’ junto a Jonaz

‘Llórame un río’ con Snow Tha Product

Este disco ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, ya que se estrena a poco más de una semana de que Cazzu lanzara su sencillo ‘Dolce’, el cual fue su debut en el género de los corridos tumbados.

Si bien la argentina ha negado que su nueva canción sea una indirecta para su ex, muchos sostienen que sí hacía referencia a su tormentosa ruptura y están ansiosos por saber si alguna de las nuevas canciones de Nodal contiene una “respuesta” para la madre de su hija.

