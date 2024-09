Agustín Fernández reacciona a su ácido comentario sobre la desaparición de exintegrante de ‘Acapulco Shore’

Al inicio del reality, Agustín Fernández lanzó un comentario delicado acerca de Andrea Ayala Otaolaurruchi, quien fue una integrante del programa ‘Acapulco Shore’ y desapareció desde el pasado 5 de marzo.

En medio de una conversación con Potro Caballero, Mariana Echeverría, Ricardo Peralta y Sian Chiong, Potro preguntó qué había pasado con la joven.

Agustín Fernández fue quien lanzó un comentario fuera de lugar. “La hicieron tacos, ¿no?”, dijo entre risas.

Potro sólo respondió: “Lleva tres meses desaparecida” y cambiaron de tema de conversación.

En redes sociales, algunos usuarios señalan que deberían recibir una sanción por hacer comentarios desafortunados. Sin embargo, no hubo castigo. Ahora que ha salido, lo han enfrentado, ¿qué dijo?

Agustín Fernández reacciona a su ácido comentario sobre la desaparición de la exintegrante de ‘Acapulco Shore’

Fue en un encuentro con diferentes medios en que Agustín se enfrentó a las cámaras, las cuales le preguntaron sobre lo dicho de la chica de Acapulco Shore. El argentino en ese momento hizo cara de desconcierto, pues aseguraba no acordarse de haber emitido esas palabras.

“Ya ni me acuerdo, me estoy enterando ahora. Tendría que ver el video y ver el contexto, pero no creo”. Agustín Fernández

En todo caso, aseguró que sus palabras no fueron con la intención de lastimar y seguro fue una broma:

“Nunca dije algo con malicia. Sí capaz dije alguna broma, no sé ni qué fue. Tendría que ver el video, pero tendré que pedir disculpas si me equivoqué, si la broma quizá fue muy mala, pero el que me conoce sabe que nunca digo nada de ese tipo de cosas”.

Que cinismo de Agustín de reírse de lo que dijo de la chica desaparecida de Acapulco Shore y decir que “fue broma”.



Redes sociales no perdonan a Agustín Fernández

Las redes sociales volvieron a arremeter contra el modelo, asegurando que sigue sin aceptar sus errores.

“Jamás jamás se puede decir que m4t4ron a alguien de “broma””, “Para el todo fue broma y pláticas de hombres jajajaja”, “Qué asco de ser humano... Ni tamaños tiene para sostener todas las insolencias que dijo”, “Qué asco de persona. Y con excusas ‘tenemos que ver el contexto’, pide disculpas pndjo”, “No se acuerda de nada la langosta”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron en redes.

¿Qué se sabe de la desaparición de Andrea Otaolaurruchi?

El miércoles 13 de marzo, trascendió la noticia de la desaparición de Andrea Otaolaurruchi, ex de Jawy Méndez, y exparticipante de ‘Acapulco shore’ temporada 11. La información se propagó rápidamente en las redes sociales después que Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, publicara el cartel de búsqueda.

Andrea Otaolaurruchi en Acapulco shore. / Facebook:

Carlos Jiménez, periodista de nota roja, informó también que, Andrea habría salido con su esposo, Pablo Antonio, con quien aparentemente tuvo una fuerte discusión: “Él desaparece junto con ella, pero resulta que a él ya lo han visto por ahí y ella continúa sin aparecer”, esto según sus fuentes.

“Él fingió que desapareció para ocultar que estaba involucrado. Por el momento, los dos se encuentran fuera de la pista de las autoridades”. Carlos Jiménez