Aislinn Derbez confiesa que le daba pánico ser actriz; sentía miedo de ser comparada con su papá

La actriz de A la Mala abrió su corazón y conmovió a su papá, quien, le agradeció a su hija el haberse convertido en su maestra.

Aislinn Derbez invitó a su papá a una plática en su podcast La Magia del Caos, en la que ambos compartieron con la audiencia anécdotas de padre e hija y también abrieron su corazón respecto de sus temores y temas personales pendientes de corregir.

La actriz de La Casa de las Flores le reveló a Eugenio Derbez que se tardó en decidirse a ser actriz por pánico a ser comparada con él, pues, la gran presencia de su padre en la industria del cine y la televisión la hacía sentirse opacada e insegura.

“Yo no quería ser actriz porque me daba miedo, me daba pánico ser actriz y que me compararan contigo y me dijeran: ‘ay sí, solo quiere ser actriz porque es hija de Eugenio Derbez’”, expresó Aislinn. Por su parte, el comediante se sintió identificado con el temor de su hija y le expresó que a él también lo compararon con su madre, la primera actriz Silvia Derbez.

Aislinn Derbez se sinceró con Eugenio Derbez en el podcast la Magia del Caos / Instagram: @aislinnderbez

Aislinn Derbez se confiesa y le ofrece una disculpa a su papá

La actriz de ¿Qué Culpa Tiene el Karma? le expresó a su papá sus miedos e incertidumbres previos a convertirse en actriz: “Crecí como siendo bastante rebelde y que también me di cuenta sí había por ahí una cierta sensación de tengo miedo con mi carrera y mi futuro, porque constantemente me van a estar comparando con mi papá.”

Así fue la emotiva plática entre Aislinn y Eugenio Derbez

Sin embargo, gracias a sus terapias y a constantes reflexiones, Aislinn Derbez cambió el enfoque y pudo redescubrir que a ese padre exitoso que vio como una amenaza, necesitaba aprender a valorarlo y a reconocerlo por todo lo que, como padre, les brindó:

“Hoy en día digo: ‘wow, ve el papá que tengo, ve todo lo que mi papá me ha dado, ve todas las puertas que mi papá me ha abierto’, y que luego nos pasa que como hijos no valoramos eso, como que nos fijamos nada más en las cosas que se nos cerraron, que nos sentimos de repente abrumados, opacados por ese brillo tan enorme que tú tienes, que a veces es fuerte cuando eres hijo de alguien tan importante, y que, en lugar de valorarlo, nos victimizamos: ‘no es que el ser el hijo de mi papá hace que yo me haga chiquito’”, se sinceró Aislinn frente a Eugenio Derbez, quien se sintió conmovido frente a las palabras de su hija.

Aislinn Derbez confesó su miedo a ser actriz por temor a ser comparada con Eugenio Derbez / Instagram: @aislinnderbez

Por su parte, el actor de No se Aceptan Devoluciones, le expresó a su hija la admiración que le tiene por ser tan independiente y tomar sus propias decisiones. Incluso, Eugenio Derbez hizo una dolorosa confesión en la que admite sentirse “atrapado” en su propia vida, encerrado en un estudio de grabación y no tener días de descanso.

No obstante, Aislinn y Eugenio se hicieron la promesa de tomarse unos días en los próximos meses para que el actor descanse y se relaje. Asimismo, la actriz le ofreció disculpas a su papá por ese pensamiento y esos miedos que la invadieron hace tiempo y le reconoció que él está “abriendo caminos” para sus hijos.