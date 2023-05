Alejandra Guzmán explota con su equipo en plena presentación, ¡su guitarra no se escuchaba!

Alejandra Guzmán se presentó en la Feria de Puebla 2023, donde buscó hacer historia con una gran presentación para todo su publico.

Alejandra Guzmán sigue demostrando que es una de las más grandes figuras en la música, ya que recientemente llevó sus mejores éxitos a la Feria de Puebla 2023; sin embargo, una situación inesperada dio arduamente de que hablar en redes sociales.

Si bien, ‘La Guzmán’ ha destacado por su excelsa manera de tocar la guitarra, acción que en la mayoría de sus presentaciones forma parte de su show; no obstante, esta ocasión el equipo de sonido le jugó una mala pasada, aspecto que hizo enfurecer a la cantante.

Lo anterior fue captado por diversos asistentes de la feria, quienes se encargaron de subir los videos del preciso momento en el que la hija de Silvia Pinal se molesta con su equipo, luego de que se dio cuenta de que su guitarra no se escuchaba, en pleno concierto.

‘La Guzmán’ se presentó en la Feria de Puebla 2023, lugar en el que tuvo diversas fallas técnicas con el sonido. / Tiktok: @jluisveramolina

Alejandra sin tapujos mandó llamar al que aparentemente sería parte de su equipo de sonido, tras hacer varias señales de que algo no estaba bien, finalmente, se acercó al sujeto y le señaló su oído haciendo alusión a que su instrumento no estaba siendo parte de la presentación.

Así fue le momento:

Fue así que después de varios intentos por querer hacer que el show continuara como estaba planeado, Guzmán no lo logró y claramente se puede percibir su tremenda molestia, aspecto que el público notó; no obstante, no dejaron de ovacionar el talento y profesionalismo de la artista.

Pese a que toda la presentación tuvo problemas, usuarios reconocieron el profesionalismo de la hija de Silvia Pinal. / Instagram: @laguzmanmx

Además, hubo usuarios que comentaron que, desafortunadamente, este problema técnico la acompañó durante todo el show, lo que derivó a que Alejandra siguiera de malas; aunque otros seguidores que entendieron el enojo ya que “ella solo quiere ser perfecta para todo su público”.

“Claro, le paga a su equipo de trabajo para que todo esté bien”, “Para eso hay pruebas de sonido en cada show”, “Se ve hermosa enojada”, “Es que sus conciertos son inolvidables”, “Casi le da un guitarraso”, fueron algunos comentarios.