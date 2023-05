Silvia Pinal responde a supuesto robo de joyas por parte de su hijo Luis Enrique y Mayela

Silvia Pinal asistió al Teatro de los Insurgentes a celebrar los 70 años del recinto ubicado al sur de la ciudad.

El pasado 6 de marzo te dimos a conocer audio y video de la supuesta confesión de Mayela Laguna, pareja de Luis Enrique, hijo de Silvia Pinal, en el cual revela que habían robado pertenencias de la actriz.

Tras el polémico audio, la familia Pinal no ha querido opinar al respecto de este tema y se ha mantenido hermética sobre Mayela y Luis Enrique, quienes, según nuestra fuente cercana, entraron a robar cuadros, relojes y oro de Silvia Pinal.

¡La actriz de 91 años, quien se dio cita en el Teatro de los Insurgentes para festejar el 70 aniversario del recinto, con la obra ‘Mamma Mía!’, respondió a la polémica, esto dijo:

“Sobre la situación con las joyas y Mayela ¿cuál es su posición?” le cuestionó un reportero, sin embargo, doña Silvia Pinal aseguró: “No sé, no sé de qué me hablan”, contestó.

Familia de Silvia Pinal le habría ocultado el robo para proteger su salud

Hace un mes Addis Tuñón compartió en ‘De Primera Mano’, que ella sabía, que los miembros de la familia Pinal, habrían ocultado esta información a la actriz para evitar preocuparla.

“Lo que yo sé es que tienen la consigna en la casa de la señora Pinal, de que no se hable eso, que la señora no se enteré y no le informen de lo que pasó en su casa, supuestamente”.

Cabe recordar, que la nieta de Silvia Pinal, Stephanie Salas si llegó a hablar sobre las supuestas declaraciones de Mayela Laguna, donde confesaba haber robado a la actriz junto a Luis Enrique.

“La verdad es una situación deplorable, lamentable, qué te puedo decir, no tengo palabras, no me quiero meter, porque es un tema delicado, personal y familiar, que se resuelva internamente es lo único que yo pido”, contó hace un mes a la prensa.