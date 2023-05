Alejandro Fernández asegura que los nuevos representantes de regional mexicano son escasos

‘El Potrillo’ brindó una entrevista a un medio de circulación nacional, previo a su gran presentación en la Plaza de Toros México, donde rendirá un gran homenaje a su padre a un año y medio de su fallecimiento.

Alejandro Fernández se presenta hoy en la noche en la Plaza de Toros México. En 1984, don Vicente Fernández realizó la hazaña, contra viento y marea, y brindó un histórico concierto que, recuerda ‘El Potrillo’ representó un momento muy importante para su padre, pero también, muy dramático.

“Vi a mi papá llorando porque él había prometido que, si esto no se llenaba, se retiraba de la carrera y mi padre era un hombre de palabra”, reveló Alejandro Fernández a El Universal.

Alejandro Fernández se presenta en la Plaza de Toros México este sábado 20 de mayo / Instagram: @alexoficial

Alejandro Fernández asegura que los representantes de música tradicional mexicana

En entrevista, ‘El Potrillo’ reconoce que la Plaza de Toros México es un lugar “lleno de memorias” y se sincera sobre las circunstancias en las que va a dar el concierto son muy diferentes al que brindó su padre en aquel entonces:

‘El Potrillo’ recuerda cómo fue la presentación de su padre Vicente Fernández en la Plaza de Toros México / Instagram: @alexoficial

“Mi padre empezó desde abajo, yo empecé distinto a él. Yo voy a llegar más consagrado porque él, después de este concierto, demostró que ya era todo un ídolo, en mi caso, llego con otra historia, con todo más preparado”, expresó Alejandro Fernández.

Asimismo, el intérprete de Como Quien Pierde Una Estrella reflexiona sobre el estado actual de la música tradicional mexicana y asegura que, el género ha perdido a sus grandes exponentes. Incluso, considera que a las nuevas generaciones no les interesa mucho preservar la música con mariachi.

La Dinastía Fernández es una de las familias representantes de la música tradicional mexicana / Instagram: @alexoficial

En ese sentido, señala que el mariachi ha perdido fuerza, sobre todo, porque no hay donde se toque, lo que no es bueno para el género, reflexionó. Asimismo, expresa que no ve en el horizonte próximo propuestas nuevas y, enfatiza que, al menos él no cederá su lugar.

“¿Ceder la estafeta? No, a nadie... No dudo que resurjan, pero como tal en la música mexicana yo no veo gente que esté apoyando a algún artista nuevo. Alejandro, mi hijo, pero él ya es parte de una dinastía, se da por hecho que va a cantar música mexicana, pero jóvenes nuevos que estén interesados en cantar música con mariachi, yo no conozco,” aseguró ‘El Potrillo’.

El hijo de Vicente Fernández asegura que no cederá su lugar en el regional mexicano / Instagram: @alexoficial

Respecto de su show de esta noche, Alejandro Fernández adelantó que, si bien, rendirá un homenaje a su padre, ‘El Charro de Huentitán’, también interpretará sus canciones, algunos temas pop y otros importantes en su carrera.

El cantante de música tradicional mexicana rendirá homenaje a su padre, a un año y medio de fallecido / Instagram: @alexoficial

Por otra parte, cabe señalar que, desde hace varias semanas, Grupo Firme ha sido señalado como un grupo de regional mexicano que “ya no vende”, lo que fue desmentido por su cantante, Eduin Caz, quien asegura que su gira es de las más vendidas a nivel mundial.

Una acusación similar la ha recibido la Dinastía Aguilar, a quienes también han señalado de “no llenar sus conciertos” con su más reciente espectáculo Jaripeo Sin Fronteras, no obstante, presumieron lleno total hace un par de meses en la Plaza de Toros México. Mientras que, el cantante sonorense Carin León ya tuvo tu primera presentación en el Auditorio Nacional con lleno total.

Pepe Aguilar y su familia presentaron su Jaripeo Sin Fronteras y llenaron la Plaza de Toros México / Facebook: Pepe Aguilar

