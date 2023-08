Alexis ‘la Bebeshita’ no perdona a Arturo Carmona, quien negó haberla conocido: “Bloqueado de por vida”

“No sé ni quién es”, fue lo que dijo Carmona a un reportero cuando le preguntó por la conductora.

‘La Bebeshita’ aseguró que no eran novios formales, pero sí salían y se estaban conociendo.

La influencer y conductora aseguró que tiene bloqueado a Arturo Carmona por “mujeriego”. Recordemos que, en marzo, Alexis ‘la Bebeshita’ aseguró que había tenido un romance fugaz con el actor, luego de que este negara conocerla en persona.

Ahora la exconductora de Venga la alegría: Fin de semana, dejó claro que no soporta ni escuchar el nombre de Arturo Carmona y en una entrevista reciente, señaló que no tienen ningún contacto con él y lo tiene bloqueado.

“No a él no lo quiero mencionar, bloqueado de todos lados, Arturo Carmona y yo nada, no me atendió bien. No me cuido bien y es bien mujeriego. Yo dije ya no quiero con él”, expresó.

Ante esta tajante respuesta, la prensa insistió en si le daría otra oportunidad, pero la influencer no estaría dispuesta a perdonarlo.

“No pues nada, o sea, la verdad no, ni el saludo. No lo perdonaría. Me negó, bebé, y luego salió con otra. Me engañó, obvio, pero ya nada, bloqueado de por vida”, comentó y pidió cambiaran de tema.

La Bebeshita afirmó que “no era de caballeros” lo que hizo Carmona al negarla. / Facebook: Bebeshita Daniela

¿Qué pasó entre ‘la Bebeshita’ y Arturo Carmona?

‘La Bebeshita’ aseguró en marzo que había salido con Arturo Carmona y más tarde el actor negó haber salido con ella; afirmó que ni la conocía en persona.

“No tengo el gusto de conocerla. No sé ni quién es. Estoy acostumbrado a los rumores” y agregó que jamás negaría a una expareja.

La influencer respondió: “Se me hace de mal gusto, que tú salgas con alguien —ok, no éramos novios, estábamos saliendo—. No es de caballeros decir ni te conozco ni nada. Íbamos a lugares públicos. Nos estábamos conociendo. Hubo besitos. Hay pruebas, toda la conversación, de que foto y video, pero decir que ni la conozco”, comentó en el programa de Venga la alegría: Fin de semana.