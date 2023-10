Alfredo Adame critica a Laura Bozzo por desnudarse en Big Brother VIP España: “Ya se le nota”

El polémico DJ también aprovechó para arremeter contra Sylvia Pasquel, la familia Banquells y Laura Zapata.

Luego de que su hijo se dijera preocupado por su repentina “desaparición”, Alfredo Adame reaparece y vuelve a dar de qué hablar al opinar sobre el desnudo que realizó Laura Bozzo en Big Brother VIP España.

En un encuentro con la prensa, el polémico actor aclaró que estuvo en un retiro espiritual para “encontrarse a él mismo” y por ello no había tenido tanta actividad en redes sociales.

“Saliendo de mi retiro espiritual. Me fui tres meses. Tuve un episodio llamado burnout, que es un padecimiento donde te quemas la cabeza, el cuerpo, por tanto rollo, tanto pleito. Estoy bien. No es nada grave, ni es depresión. Es un simple decaimiento”, expresó.

Aunque reconoció que está “más animado y relajado”, Alfredo señaló que su personalidad seguía siendo la misma y aprovechó para decir que está mejor de su ojo, tras la agresión que sufrió en septiembre del 2022.

Alfredo Adame aclaró que se fue a un retiro espiritual / Instagram: @alfredo_adame_von_knoop, @alfredo_adame_oficial1, @ct_caza, @reygruperomx

Durante la conversación, los reporteros le preguntaron qué opinaba sobre el desnudo de Laura Bozzo en Big Brother VIP España, como agradecimiento al público por haberla salvado de las nominaciones.

“A Laura Bozzo la quieren para los Halloweens, para que le haga a la calaca tilica. Me contaron que se quitó el brassier en un reality. Le daría una oportunidad. La mandaría a que le hagan un tratamiento de kriptonita porque ya se le nota (la edad)”, señaló.

Alfredo Adame arremete contra Laura Zapata y Sylvia Pasquel

Muy a su estilo, Alfredo Adame también se le fue con todo a Laura Zapata por decir que Yolanda Andrade “merecía” sus complicaciones de salud por “hablar mal” de Verónica Castro.

“Yo creo que Laura Zapata tiene un problema de demencia senil, ya muy marcado. Ya está vieja, agria, frustrada y amargada. Lo que debería de hacer es buscarse a un negro para que le den una buena... una buena sanación. Se me vino una vez y salió raspada. A la próxima , la voy a abollar”, expresó.

De igual forma, arremetió contra Sylvia Pasquel, quien es media hermana de su expareja y madre de su hijo, Mary Paz Baquells, y reconoció que no le caía nada bien: “No somos amigos, ni fuimos cuñados. Es una persona que no existe. Sylvia Pasquel no me interesa en lo más mínimo. No es una buena persona”, sostuvo.

Y añadió que, a su considerar, la familia Banquells no fue invitada a la reciente boda de Michelle Salas por “pelados”.

Aunque Sylvia no respondió a los comentarios de Adame, Laura Zapata simplemente expresó que no le interesaba lo que “esa persona” pudiera decir de ella: “Los perros ladran. A palabras necias, oídos sordos. Ya no me atoro en cualquier ganchito, en cualquier clavito”, manifestó.

