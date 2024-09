Alfredo Adame no quiere ser comparado con Adrián Marcelo: “No hago cosas con tal de dañar gente”

Si bien Adrián Marcelo ya abandonó voluntariamente ‘La casa de los famosos México’, las declaraciones que dio durante su estancia siguen causando mucho revuelo, puesto que fueron calificadas de agresivas y violentas, especialmente contra las mujeres. Una de las más sonadas fue cuando dijo que era “igual de polémico que Alfredo Adame”.

Por supuesto, estas palabras llegaron a oídos del controversial actor de telenovelas, quien pidió no ser comparado con el regiomontano. En un encuentro con los medios, señaló que Adrián, a diferencia suya, solo busca dañar a los demás.

“No tiene las alturas (para compararse conmigo). Es un pobre estúp... que cree que, armando revuelta y armando controversia chafa, va a lograr algo. Yo lo que hago, lo hago con preparación y no digo ni hago cosas a lo estúp... con tal de dañar gente” Alfredo Adame

Te recomendamos: Después de La casa de los famosos, Adrián Marcelo se reúne con su esposa Karina Puente

Alfredo Adame relata incómoda experiencia con Adrián Marcelo

El también DJ contó que, hace algunos años, un familiar suyo fue invitado al programa que Adrián tenía en Multimedios Monterrey, donde se dedicó a despotricar en su contra. Al momento de confrontarlo, el influencer simplemente se quedó callado, por lo que, en cuanto tuvo la oportunidad de ir personalmente a su programa, lo “arrastró”.

“Una cuñada que yo tenía, la invitaron a ese programa. Le dijeron que yo era un advenedizo, que no tenía talento. Me insultaron. Yo respondí que se fuera a chi… a su ma… Ya no dijeron nada. Entonces fui al programa y entré y les puse una arrastrada”, dijo el también conductor.

Asimismo, aseguró que Adrián no merece el título de “influencer”, pues, para él, no ha hecho nada positivo por la sociedad: “Es un marihu… que se dice psicologo”, expresó.

Para finalizar, celebró la salida voluntaria de Adrián Marcelo de ‘LCDLFMX’ y aplaudió que muchas marcas decidieran quitar su patrocinio del programa.

Alfredo Adame estuvo en TVNotas en entrevista en ‘El mitangrit de Horacio”. Puedes verlo aquí en nuestro canal de YouTube y escucharlo en tu plataforma favorita de pódcast.¡No te lo pierdas!

Alfredo Adame / Facebook: Alfredo Adame/Sebastián Adame/ Twitter: Sebastián Adame/ Instagram: Siéntese quién pueda

Te podría interesar: Filtran supuesto eliminado de la séptima semana en LCDLFMX

¿Por qué Adrián Marcelo salió de ‘LCDLFMX’?

El pasado 3 de septiembre, Adrián Marcelo y Gala Montes protagonizaron un fuerte encontronazo durante la gala del programa. La actriz lo acusó de haberla violentado verbalmente y denigrado desde la segunda semana del reality show y es que la participación del influencer estuvo llena de comentarios violentos y degrandantes para sus compañeros de programa.

Tras la discusión, el regiomontano expresó su deseo de abandonar el show: “Yo no voy a jugar ningún juego, Jefa. Exijo en este momento ver. Yo hasta aquí llegué. Si no quieres tomar en cuenta esto, discúlpame con todo respeto, pero ya no es un tema que me interese”, dijo.

Unas horas después de esto, en la madrugada del 4 de septiembre, la Jefa anunció a los habitantes que el influencer abandonó la competencia de manera definitiva. Si bien TelevisaUnivisión planeaba una conferencia de prensa para que Adrián “diera la cara”, al final se canceló, pues el creador de contenido, aparentemente sin previo aviso, se fue a su natal Monterrey.

Mira: LCDLFMX: Ricardo, Agustín y Sian cumplen reto como Dios los trajo al mundo ¡todo sea por no ser eliminados!