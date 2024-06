¡Alfredo Adame ya salió del Torito!; asegura que vivió una experiencia maravillosa: “Todos son mis fans”

Durante la mañana de este 14 de junio, Alfredo Adame sorprendió a todos al anunciar que estaba recluido en ‘el Torito’ por unas horas ¿la razón? Un juez lo sancionó por “decirle sus cosas” a un periodista.

Pese a la gravedad de la situación, el exparticipante de ‘La casa de los famosos Telemundo’ se mostró tranquilo y sonriente en el video que compartió para dar la noticia.

“Me tengo que meter seis horas, porque le men... la mad… a un periodista y la juez me puso 6 horas de arresto. Entonces, ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme 6 horas al Torito. Si no escuchan de mí en la mañana, hasta la tarde me comunico, voy de recluso al Torito”, dijo.

Si bien no mencionó el nombre de la persona a la que habría insultado, Michelle Rubalcava sugirió que podría tratarse de Gustavo Adolfo Infante, ya que, en su momento, este lo demandó por presuntamente haber ofendido a su mamá.

Alfredo Adame estará unas horas en la cárcel / Instagram: @ adame.goldenboy

Alfredo Adame sale del Torito ¿Cómo fue su experiencia?

Tras salir del recinto, Alfredo Adame ofreció unas declaraciones a los reporteros, quienes lo estaban esperando pacientemente. Durante la plática, comentó que su “detención” se dio por una denuncia por daño moral en su contra.

Además del “arresto”, mencionó que la juez impuso medidas cautelares para que no hable del periodista que interpuso la querella, así como de una mujer.

“No puedo hablar de ellos. (Todo surgió porque) en una entrevista, simplemente me preguntaron (por él) y yo dije que se vaya a tal. Entonces, va de chillón con el juzgado. Su abogado pedía 36 horas de arresto y, bueno, la señora juez dictó que se me dieran seis horas” Alfredo Adame

A pesar de la insistencia por saber la identidad del periodista que lo denunció, Adame dejó en claro que no diría nombres, pues no quiere que después “vaya de chillón otra vez”.

También mencionó que su equipo legal ya metió un amparo, el cual se encuentra en revisión, contra la parte acusadora por falsedad de “testimonio y difamación”, asegurando que, en ningún momento, se metió con “una mujer”.

“Metí un amparo porque considero una injusticia que me señalen como si yo hubiera cometido vi… de género. No puedo decir nada. Obviamente me voy a defender. Nunca dije un nombre femenino. El amparo se resolverá en dos meses y, si sale a mi favor, procederé por falsedad de declaración”, indicó.

Para finalizar con el tema, contó que su experiencia en el Torito fue “buena”, ya que todos fueron muy amables con él.

“(No hice) nada. Escuché una plática muy interesante. Los tienen bien ocupados. El trato de los oficiales fue increíble. La gente de adentro es super educada. Todos los de adentro son mis fans. Fue una convivencia. Me trataron super bien. Los comentarios fueron super positivos”, concluyó.

