Allisson Lozz responde a quienes la acusan de “estafar” con empresas de cosmética y belleza

Allisson Lozz, quien en su momento fue una de las actrices juveniles más importantes del medio artístico, se encuentra en medio de la polémica. Esto, tras anunciar que trabajaría para otra compañía de cosmética y belleza.

Recordemos que, desde hace algunos años, la celebridad se retiró de la actuación para enfocarse en su familia y trabajar en sus emprendimientos, los cuales ha asegurado que le deja ganancias bastante significativas.

La protagonista de ‘Al diablo con los guapos’ forma parte de empresas conocidas y ha ido cambiando de compañías que venden productos de belleza y bienestar.

Para muchos, estos “cambios” tan repentinos son algo “sospechosos” y algunos internautas hasta la han acusado de “estafa”. Según los detractores, al no poder “reclutar” a más personas en una compañía, opta por cambiarse a otra para seguir generando dinero, valiéndose de “mentiras” para que confíen en ella.

Te podría interesar: Wendy Guevara y Adamari López: Así fue la acalorada ‘discusión’ de las famosas que se volvió a hacer viral

Allisson Lozz hace frente a la crítica

En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, varios usuarios han cuestionado a Allisson Lozz por esta situación. Ante esto, la actriz expuso sus razones por las que decidió cambiar nuevamente de empresa.

“No voy a seguir recomendando algo que ya no creo que es lo mejor. Las compañías tienen ciclos y ya no conectábamos. Ponte tu propia camiseta y las personas correctas vendrán”. Allisson Lozz

Asimismo, dejó entrever que, por mucho tiempo, “se aferró” a que las cosas funcionaran bien con las compañías para las que trabajó.

“No sacrificaré a mis hijas por nada, ni por nadie, menos por un trabajo. Y mira que me aferré un buen rato (cosa que no vuelvo a hacer)”, expresó, dando a entender que decidió cambiar nuevamente de empleador por diferencias profesionales.

Allison Lozz responde a acusaciones de estafa / Captura de pantalla

Te podría interesar: Dan cárcel al agresor del papá de Yael Duval, actriz de ‘Vecinos'; estará en el Reclusorio Norte de la CDMX

¿Allisson Lozz regresará a la televisión?

Pese a que muchos la extrañan en la televisión, Allisson Lozz ha dejado en claro que no desea regresar a la televisión. Si bien ha recibido propuestas para volver al medio artístico, la joven ha dicho que, además de no dejarle tantas ganancias, sufrió mucho maltrato durante su época en las novelas.

“Cosas de novelas yo ya no respondo porque no solamente no las extraño, sino que me lastima recordar muchas de esas situaciones donde yo viví cosas fuertes. Recuerden la situación más triste que les haya pasado e imagínense que hay cientos de personas que se los están recordando, entonces por fis… ¡ya no!“, dijo en su momento.

Mira: Allisson Loz revela su tormentosa lucha contra los problemas de salud mental, ¡su vida se transformó!