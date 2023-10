Ana Brenda revela por qué no usa su anillo de compromiso ¿Ya no habrá boda?

Ana Brenda Contreras rompió corazones hace unas semanas cuando dio a conocer su compromiso con Zacarías Melhem.

Pero encendió las alarmas una vez que a su llegada a México hace unos días, se dejó ver sin su anillo de compromiso, ¿será que ya no hay boda?

La actriz aclaró estos rumores y explicó por qué ya no usa su anillo de compromiso. “No lo traigo. Ahorita estoy trabajando, no se me vaya a perder, ¿para qué (me arriesgo)?”, indicó.

El anillo de compromiso de Ana Brenda Contreras le quedó grande / Instagram

Resulta que la joya le quedó grande y tenía que mandarla a ajustar para que no se saliera sin darse cuenta. Y al parecer aún no ha tenido tiempo de ajustarlo.

Ana Brenda Contreras anunció su compromiso en redes sociales / Instagram: @anabreco

Sobre su romance, la actriz calmó a todos diciendo: “Todo bien, todo bien. Esa es una parte de mi vida también muy bonita. Pero todo bien, estoy contenta, así es”.

La pareja está feliz por su compromiso / Instagram

¿Quién es el prometido de Ana Brenda Contreras?

Zacarías Melhem, el futuro esposo de Ana Brenda Contreras, es originario de Texas y es un empresario dedicado a la industria turística.

Su romance con la actriz comenzó porque es el hermano de la mejor amiga de Ana Brenda, Daniela Melhem y terminaron enamorándose.

Zacarías estuvo casado con Mirta López cuando Ana Brenda tenía una relación con el actor Iván Sánchez, pero el matrimonio de Zacarías fue marcado por una tragedia por la muerte de Mirta en 2018, quien dejó a Melhem con dos hijos.

Ana Brenda Contreras con Iván Sánchez, su mejor amiga y Zacarías en el bautizo de la bebé de Daniela de la que Ana Brenda y Zacarías son sus padrinos / Instagram

La actriz Ana Brenda Contreras nació en Texas, Estados Unidos en 1986, pero es de ascendencia mexicana. Esta no es la primera vez que llega al altar. En el pasado se casó con el torero Alejandro Amaya en Las Vegas, pero sorpresivamente cancelaron su boda religiosa días antes de la celebración y decidieron divorciarse.

Ana Brenda Contreras con su primer esposo Alejandro Amaya / Instagram

La también modelo y cantante inició su carrera siendo parte de un reality show de talento. Como actriz inició en la telenovela Barrera de amor y alcanzó la fama y reconocimiento en otras como Sortilegio, Teresa, La que no podía amar y más.

Después de tener una trayectoria en México con las telenovelas, Ana Brenda también ha realizado series para plataformas tales como Toda la sangre, Tiempo final, Blue Demon y la famosa serie de CW, Dynasty en donde mostró su talento en inglés.