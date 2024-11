Ana Claudia Talancón fue hospitalizada de emergencia

Ana Claudia Talancón encendió las alarmas luego de que dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia.

La actriz compartió al público que se sintió convaleciente de salud. Por esta razón, tuvo que cancelar su asistencia a un evento de moda al cual anhelaba ir.

Ana Claudia Talancón es hospitalizada de emergencia

Luego de que la histrionisa reveló a TVNotas que fue víctima de acoso, ahora, sorprendió al público al compartir que, hace unos días, tuvo que ser asistida en el nosocomio por un malestar digestivo que le impidió ser parte de una gala de moda que ya tenía agendada.

Mediante una entrevista para ‘De primera mano’, la protagonista de ‘Soy tu fan’ compartió a las cámaras que estuvo muy delicada de salud. Sin embargo, no quiso dar detalles con respecto a dicho padecimiento.

“Pero sí me fui al hospital, estuve muy enferma del estómago, no quiero especificar, pero muy, muy mal, de hecho, cambiamos la fecha que teníamos en Guadalajara (con la obra ‘El sótano’) por asistir a este gran evento de Carolina Herrera, lo cual me dolió horrible, pero si no puedes, no puedes”, dijo.

Pese a que Talancón no quiso ahondar más en el tema, recalcó que no es bueno excederse en el trabajo. Esto porque, rápidamente, pasa factura.

“No es opcional, cuando no se puede, cuando no te puedes, ni parar de la cama, ni gateando, me dolió muchísimo la verdad”, agregó.

Ana Claudia Talancón cambia de fechas en su obra de teatro

Ana también comentó que, debido a su delicado estado de salud, tuvo que cambiar las fechas de su obra ‘El sótano’, situación que le generó preocupación. No obstante, lo pudo resolver sin problemas: “Afortunadamente, cambiamos la fecha de Guadalajara al 20 de noviembre”.

Finalmente, la actriz mexicana también envió un mensaje de disculpa a la afamada marca estadounidense de ropa, accesorios y fragancias. ¡Espera no ser vetada de sus eventos!

“Y Carolina Herrera, amo a Carolina Herrera, habrá otros eventos, espero me hayan comprendido, no era porque no quisiera, yo me moría de ganas de estar en el evento. La obra la adaptamos para que yo pudiera estar en el evento”, concluyó.

Al momento, Ana Claudia Talancón no se ha pronunciado más respecto a su estado de salud. Parece ser que ya se encuentra mucho mejor.