Ana Claudia Talancón ha sido víctima de acoso: “Vivimos en una sociedad machista”

El cine juega un papel importante en la denuncia de la violencia contra las mujeres. Ana Claudia como vocera de la campaña ‘Cero violencia contra la mujer’, abrió su corazón, pues ella misma ha sido víct!m@. No ha entrado en detalles porque no está preparada. A través de sus personajes en cine puede visibilizar esa situación.

“Me da miedo hablar la a de este tema. No me siento cómoda, pero esa misma incomodidad es un indicador. Cuando sales de tu zona de confort viene el crecimiento. Si este mensaje llega a una o muchas mujeres y hombres habrá valido el esfuerzo”.

“Hay muchos personajes de mujeres en el cine con sus propias luchas, sus derrotas. Algunas vivieron para contarlo. Son refiejo de muchas mexicanas que se enfrentan a una lucha por su dignidad y contra muchos tipos de v!ol3nc!a: s3x...l, laboral, psicológica o económica”.

“No podemos quedarnos callados ni permitir más. Es nuestro deber colectivo erradicarlo. Debemos construir un futuro en el que las mujeres podamos sentirnos seguras. Debemos promover el amor, que es lo más importante para criar a las nuevas generaciones. Tener compasión y empatía”, señaló.

Liliana Carpio / Cortesía GIFF

Personajes femeninos de Ana Claudia que han sido v!ol3ntad@s

El cometa

“A ‘Valentina’ le matan a su papá en la Revolución Mexicana. Se muda a una carpa de circo. Es abus*d* física y mentalmente por distintos personajes. En esa época la mujer no tenía ni voz ni voto, y ella queda bajo la protección de los del circo”.

Contra corriente

“Trata de tres mujeres de Ciudad Juárez. Cuando llegamos a filmar, la gente nos decía: ‘Qué bendición que no estén haciendo una película de las mu3rtas de Juárez’. Les habían hecho muy mala fama. Desgraciadamente pasó y sigue pasando el machismo y la v!olenc!a s2x...l”.

Alone with her

‘“Doug’ se obs3siona conmigo (su personaje). Pone cámaras ocultas en toda la casa. Me as3s!na y nadie lo nota. La cinta concluye con él buscando a su siguiente v!ct!ma. Esta mujer no tenía familia. Nadie la busca y nadie hace nada para atrapar a este hombre”.

Fastfood nation

“Trata la v!ol3ncia que sufren las mujeres al cruzar la frontera indocumentadas. Me llegó mucho. Sufren v!ol3ncia y están totalmente desprotegidas, cruzando sin papeles, tratando de buscar una mejor vida para sus familias”

El crimen del padre Amaro

''Amelia’ no vivió para contarla. Es v!ct!ma de v!ol3ncia fisica y psicológica. Obligada a ab0rtar en una clínica clandestina, pierde la vida. Muchas mujeres se acercan para decirme: ‘Yo soy Amelia’. Esta es mi hija’. ‘Me enamoré de un cura de pueblo’”

La virgen de Juárez

“Mariela’ es ap*ñ...da y ent3...da viva. Sobrevive, y dice que la virgen la ayudó a salir. Tiene las marcas de Jesucristo y la empiezan a ver como una virgen que trae un mensaje de amor... Los agr2sor3s son las personas que más amor necesitan”.

Purgatorio

“Don Julio’ va a un pueblo y compra una muchachita para casarse. ‘Clotilde’ no se porta como él quiere y la as3...na. Ella regresa después de la mu3rt3 a atormentarlo”

Arráncame la vida

“Catalina Guzmán’ es un personaje fuertísimo. V!ct!ma de violencia. Vive bajo la sombra de un hombre poderoso, corrupto. Se arma de valor. Toma el destino en sus manos y le da un tecito que le ayuda a facilitar su vida”.

Ana Claudia Talancón habla con Yordi Rosado sobre la v¡olencia hacia las mujeres

“Hoy en día puedo platicar de un Gabriel Retes en El cometa, que se te acercaba y decía: ‘A mí hace mucho que no se me para, pero anoche soñé contigo y se me...’ Y yo de 15 años”.

“En mi caso viene de una desvalorización personal. Sientes que no valías lo suficiente como para que alguien te respetara. Este tipo de cosas las sigo trabajando”.

“Pude ver muchos flashazos de todas las veces que no me he valorado en la vida. De malas decisiones con parejas. Las veces que he dejado que alguien me insulte. Tuve una pareja muy abusiva que me rompió la boca y dije: ¿Cómo lo perdoné?’”.

“Se me hizo más fácil sobrevivir asi. No acordándome ni de los perpetradores, ni de lo que sentí".

