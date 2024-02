Ana María Alvarado ante la molestia de Maxine: “Ella habló del hijo de Maribel. También monetiza”

En enero de 2023, durante una transmisión en su canal de YouTube, Ana María Alvarado aseguró que había sido despedida del programa Todo para la mujer, en el cual trabajó más de 30 años. Indicó que la decisión fue de Maxine Woodside y de su hijo, Fernando. Decidió entablar una demanda laboral contra quien había sido su jefa y amiga. Al respecto, la conductora de Sale el sol nos platica:

“Todavía no se ha terminado. El 31 de enero cumplo un año de que me despidieron del programa. Mi caso estaba en un tribunal federal y pasó a uno local”.

Anita dice que desconoce el comportamiento de quien fuera su jefa: “Días después de mi despido, Maxine se puso a jugar con los otros conductores al ‘juego de la silla’. Señalaba mi silla vacía y decía: ‘Aquí está el lugar de Anita’. Me duele su forma de actuar, cuando fuimos tan cercanas”.

La conductora vio a Maxine como una segunda madre: “La traté 32 años. Había mucho cariño. La veía como mi segunda mamá. Se le olvidó todo lo bueno que hice. Quizá hice cosas mal, pero siempre fui cumplida, responsable y puntual. Hice cosas de más y ella de un pincelazo borró todo... Me dolió su traición. No me dolieron los cambios. Ella podía cambiar lo que quisiera, pero me jugaron chueco... Cuando uno es jefe, se debe tomar la iniciativa. Si ella quería despedirme debió hablar conmigo y no hacer las cosas así. Ella escuchó más a las voces externas. Creyó cosas que no eran”.

¿En qué va la demanda laboral de Ana María Alvarado contra Maxine Woodside?

Sobre la demanda, explica: “No hay avances. Se atravesaron huelgas de los juzgados, puentes, diciembre y se cerraron los juzgados. Mis abogados dicen que vamos por buen camino y no ha habido disposición por parte de ella. En la etapa de conciliación no quiso ir. Cambió de abogado, pero no ha querido conciliar y eso jugará en su contra. Dirá muchas cosas, pero en contra de la ley ¡nada!”.

Anita platica que siempre apoyó a la señora Maxine Woodside: “Nunca me negué a nada del trabajo. Que si Maxine no quería ir a una nota, me mandaba. Que si no quería hacer tal enlace, yo lo hacía. En la pandemia ni siquiera me dejaron ir a ponerme la vacuna del Covid-19. En otra ocasión me corté el dedo. Me salía sangre y me dejaron salir hasta que terminó el programa. A todo accedí”.

Maxine Woodside se molestó con Anita por hablar de la repentina muerte de su hijo

La conductora también nos confesó que no entiende a Maxine: “Le hicieron creer que utilicé la muerte de su hijo. Sí se monetiza en YouTube, pero nunca hablé mal. Lo hice con todo respeto. Ella, a los pocos días de la muerte del hijo de Maribel Guardia, también habló y sabe que también eso monetiza. No me dio la oportunidad de despedirme. Creo que las cosas se deben acomodar y espero que la ley me dé la razón. Ella no calcula el riesgo. Piensa que no va a suceder nada, porque nunca había pasado algo así, pero Maxine debe saber que siempre hay una primera vez”, concluyó.

Recordemos que Maxine Woodside se molestó con Ana María por haber hablado del fallecimiento de su hijo en su canal de YouTube, el cual monetiza, es decir, le pagan una cantidad según las vistas que tenga. A la periodista no le pareció que Ana María haya lucrado con ello, pese a que a la bautizada por ella como ‘Anita la más bonita’ únicamente informó la lamentable noticia sin entrar en detalles que le pudieran causar un dolor a Maxine por su pérdida.