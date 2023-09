¡Ana María Alvarado considera demandar a Alex Kaffie por insultarla!

Alex Kaffie volvió a arremeter contra la conductora de Sale el Sol y ya desató reacciones de su parte.

Luego de que Alex Kaffie decidió renunciar al programa Sale el Sol porque consideró injusto ser castigado por haber despreciado al conductor Nacho Lozano en la columna que tenía en un diario de circulación nacional; el exconductor del matutino de Imagen Televisión ha hecho polémicos comentarios contra Ana María Alvarado.

La conductora de la sección Trapitos al sol, reaccionó en su momento ante estos ataques y dijo que no sabía por qué su excompañero había arremetido en su contra, aunque sí dijo que supo de su enojo contra ella una vez que decidió salir del matutino y que bloqueó a todas las personas que trabajaban con él porque supuestamente no lo habían respaldado ante los jefes al haber sido castigado.

Después de esta controversia, Kaffie volvió a arremeter contra la excolaboradora de Todo para la mujer y dijo que supuestamente Ana María no era la favorita del nuevo productor de Sale el Sol y que por este motivo le iban a recortar participaciones.

“¿Vieron? Ya quitaron de ‘Trapitos al sol’ a Anita la más c*luerita. Y así la irán haciendo poco a poco a un lado, pues de todos es sabido que al nuevo productor de Sale el Sol ¡le c*ga!”, fue la publicación de Kaffie.

Este fue el mensaje de Kaffie contra Ana María que volvió a colmar la paciencia de la conductora / Instagram

Este mensaje provocó que ‘Anita la más bonita’ como era llamada por su exjefa Maxine Woodside, le respondiera a Kaffie y mencionara que los abogados de Lucía Méndez, famosa con la que el conductor tuvo problemas en el pasado, se habían contactado con ella para ofrecerle su asesoría.

De esta manera, Ana María Alvarado puso sobre la mesa el demandar a su excompañero si continúa con comentarios en su contra porque considera que ella siempre se ha manejado con respeto y decencia ante todos y no tolerará groserías por parte de nadie.

“No aguantan que alguien les haga lo mismo. Siempre es contra la mujer. Están dejando ver que son misóginos porque no harían lo mismo con un caballero… Meterle otras cosas no tiene sentido porque además no tiene la razón (...) No le hice nada a él. No sé qué pasó por su cabeza. No sé por qué tanto odio”, dijo la conductora.

Recordemos que actualmente Ana María lleva un proceso legal en contra de Maxine Woodside luego de su repentino supuesto despido del programa Todo para la mujer.