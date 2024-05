Anahí aclara porqué felicitó al exmánager de RBD con el que tuvieron problemas en su gira

Recientemente, Anahí felicitó por su cumpleaños a Guillermo Rosas, exmánager de RBD, quien fue señalado en algunos medios de estafar a la agrupación durante el ‘Soy Rebelde tour’.

A través de Instagram, la famosa afirmó que, en su vida, “no existe espacio para el rencor” y prefiere guardar “los recuerdos felices” y “olvidar rápido aquellos que la pudieron lastimar”.

“La vida es tan corta, estamos de paso… El tiempo me ha hecho entenderlo y desde ahí agradecer todo. Hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños. Te deseo paz amor y salud siempre, Guillermo Rosas”, escribió la cantante en su publicación.

Anahí no guarda rencor contra su exmanager que supuestamente le robó a RBD / Instagram

¿Por qué Guillermo Rosas fue acusado de estafar a RBD?

En su momento, se dijo que Guillermo Rosas había vendido costosos NFTs con supuestos beneficios para los fans, pero no hubo tales.

Además de esto, el programa ‘Ventaneando’ reportó que el exmánager habría hecho los tratos para la gira en Latinoamérica. Sin embargo, los integrantes de RBD aparentemente no han visto ni un peso de ese trabajo, tras casi seis meses de haber concluido el tour.

Pese a todo, Anahí y el resto de la banda confiaron en Guillermo y la gira se hizo bajo su representación. No obstante, después mandaron a realizar una auditoría.

Anahí en show con RBD / Instagram: @anahi

Anahí explica porqué felicitó a su exmánager

A través de sus historias en Instagram, la protagonista de ‘Dos hogares’ aseguró que la única intención con su mensaje fue expresar que, “en su corazón, no hay resentimientos” y que “se puede vivir en paz con todos”.

“Amigos todos: se han desatado numerosos comentarios, notas y especulaciones a raíz de un post que compartí recientemente. En esa publicación afirmé que en mi corazón no hay resentimiento y que creo firmemente en vivir en paz con todos”. Anahí

Para concluir su mensaje, señaló que, pese a que “su forma de sanar es dejar ir cualquier rencor”, espera que en la parte profesional el proceso siga en “total transparencia”.

“En cuanto a la parte profesional, estoy completamente de acuerdo y siempre lo he estado en que se siga el proceso de total transparencia que TODOS deseamos. Se pueden decir mil cosas, pero RBD está en mi corazón y eso nada me lo puede quitar. Mi conciencia y mi corazón están en paz absoluta. Envío amor para todos”, finalizó.

