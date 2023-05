Andrea Duarte confirma acusaciones de Ricardo O´Farrill: Sí sufrió agresiones de Bryan Andrade

Andrea Duarte publicó unas historias de Instagram y mensajes de Twitter con fotos en las que aparece con moretones en el cuerpo.

Ricardo O’Farrill hizo varias revelaciones, a través de un video, que involucran al medio del standup y hasta salió embarrada la actriz Ludwika Paleta. Acusó al productor de ‘La Cotorrisa’, Bryan Andrade, de ejercer violencia doméstica en contra de su esposa Andrea Duarte.

Además, reveló que el productor de ‘La Cotorrisa’ le fue infiel a su esposa y que dicho productor “trata mal” a sus colaboradores, por lo que, Ricardo O´Farrill manifestó que procederá legalmente en contra de Andrade, pues también fue mánager de O´Farrill y tienen cuentas pendientes.

Por su parte, las declaraciones de Ricardo O’Farrill hicieron eco en Andrea Duarte, quien, rompió el silencio y, mediante unas historias de Instagram y unas publicaciones en Twitter, acompañadas de fotografías de ella con moretones en el cuerpo, confirmó la versión del standupero O´Farrill.

Andrea Duarte confirma que Bryan Andrade la agredió físicamente

Andrea Duarte agradeció que Ricardo O´Farrill le “haya dado voz” y, a través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido confesó que sí sufrió de “violencia física, psicológica y económica” por parte de Bryan Andrade. Duarte lamentó estar casada todavía y asegura que su esposo “le ha puesto la situación complicada” para divorciarse.

Valiéndome madre lo que digan solo me queda agradecer a Richie por hablar (En mi caso) LA VERDAD sobre los abusos y agresiones físicas y psicológicas por las que tuve que pasar 👏🏻😭 mis respetos pic.twitter.com/cCOxITxcfJ — Andrea Duarte (@andreadomeda) April 24, 2023

La creadora de contenido reconoció el valor de Ricardo O´Farrill por haber destapado las conductas de Bryan Andrade: “Sí reconozco mucho los huev… que tuvo Richi de haberlo destapado en público, lo que mucha gente no hizo y gracias por haberme dado esa voz porque mucha gente no lo hizo y no lo ha hecho hasta el momento”.

Andrea Duarte confirmó a través de sus historias de Instagram que sí sufrió agresiones de Bryan Andrade / Instagram: @andreadomeda

Por su parte, en su cuenta de Twitter, Duarte detalló que Bryan Andrade le había instalado en su coche un GPS para poder localizarla. Además, el 31 de octubre de 2022, su aún esposo cambió la chapa de su casa y se quedó con sus cosas, incluso, hasta con su perrita.

Andrea Duarte, esposa del productor de La Cotorrisa, publicó imágenes en Twitter con moretones en el cuerpo / Twitter: @andreadomeda

Expresó que no le ha contestado el teléfono desde ese entonces, no obstante, le pidió que acelere el proceso de divorcio.

Andrea Duarte agradeció el apoyo de su familia, sus amigos y seguidores e hizo un llamado a no tolerar cualquier tipo de violencia ni a justificarla. Además, tanto en sus historias de Instagram como en Twitter, publicó fotos de ella con moretones en el cuerpo.