Ángela Aguilar abandona una presentación tras ver que nadie coreaba sus canciones

Ángela Aguilar pasó un momento muy incómodo durante una presentación, luego de que fuera completamente ignorada por los presentes tras pedirles que corearan una de sus canciones con ella.

De acuerdo con las imágenes circuladas en redes sociales, la joven estaba interpretando su sencillo colaborativo con Yuridia, Qué agonía, cuando motivo a todos los asistentes a cantar con ella.

Al ver que nadie le hacía caso, simplemente se limitó a quedarse callada por unos segundos y bajar de la tarima, con evidente tristeza en el rostro y sin importar que la música seguía. Pese a ver que la joven se iba, el público seguía en silencio total.

Por supuesto, esta situación no pasó desapercibida en internet y los internautas reaccionaron de maneras divididas ante lo ocurrido; si bien algunos reprobaron la situación, otros aseguraron que la joven “se lo merecía” por todas sus polémicas.

“La soberbia se paga. Si viviera don Antonio Aguilar”, “Pobre Ángela”, “La buena es Majo”, “Si van es para apoyarla, no humillarla”, “Su papá debería desheredarla”, “Sí somos rencorosos”, “Le falta humildad”, “No me cae bien, pero no tenían que hacerle eso”, señalaron algunos comentarios.

Hasta el momento, la joven y su familia no se han pronunciado ante esta bochornosa situación. No obstante, en su momento dijo que ya estaba acostumbrada a todo el “hate” que recibía.

“Estas cosas me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante. Estoy contenta y agradecida porque hay mucho más amor que odio. Quiero que esta música siga siendo escuchada por muchas generaciones”. Angela Aguilar

Ángela Aguilar ha dicho que le duelen las críticas en redes sociales / Instagram: @angela_aguilar

¿Por qué Ángela Aguilar es tan polémica?

Durante los últimos meses, Ángela Aguilar ha lidiado con diversas controversias por ciertos comentarios que no han sido del agrado de la gente. Una de las más recordadas fue cuando celebró el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar.

En ese momento, dijo que se alegraba por la selección sudamericana porque ella era “25% argentina”. Incluso, poco después de eso afirmó que era muy “americana para los mexicanos”.

Otra polémica fue cuando exhibieron a su familia como tacaña por haber dado “poca propina” cuando fueron a comer a un restaurante.

