Ángela Aguilar dice que era “muy americana para los mexicanos”, tras declararse 25% argentina

Aunque la hija de Pepe Aguilar se ha ganado el cariño del público gracias a su talento y la representación mexicana joven de la música, Ángela Aguilar también ya ha sumado algunos escándalos en los que ni ella se ha salvado de las críticas.

A través de una entrevista en Noticias 23 de Univision, la cantante contó precisamente cómo ha enfrentado el cyberbullying e hizo una nueva polémica confesión.

Ángela indicó que fue difícil crecer entre dos culturas, pues aunque viene de una gran dinastía y continúa con el legado de sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre en el regional mexicano, la cantante de 19 años nació y creció en Estados Unidos.

“Yo me siento de las dos partes, de pequeña era muy americana para los mexicanos y muy mexicana para los americanos”, se sinceró.

Ángela Aguilar nació en Estados Unidos pero es una de las representantes contemporáneas del regional mexicano, gracias a su familia / Instagram: @angela_aguilar_

Muy al estilo de Selena Quintanilla, otra de las cantantes que trataba de complacer a ambos públicos, Ángela continuó diciendo, “entendí que tener estas dos culturas que me respaldan, es mi superpoder. Poder sentirme cómoda hablando en inglés y en español también es muy importante”.

Sobre las críticas que se desataron cuando dijo que era 25% argentina al celebrar el triunfo de la selección albiceleste en el Mundial de Qatar, Ángela dijo que lo que se ve en redes sociales no es lo más real.

“A esos jóvenes que viven su vida a través de las redes sociales, les puedo decir que todos ponemos nuestra mejor cara y no siempre es la verdad”, comentó.

Ángela concluyó refiriéndose a que ya aprendió también saber qué compartir con sus seguidores y qué no, “de pequeña o más chiquita no sabía la diferencia entre cuánto era demasiado compartir y cuánto era lo que necesitaba hacer”, por lo que ahora, “yo no comparto mis relaciones en redes sociales, es una decisión propia para tener ese respeto un poco más”.