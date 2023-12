Ángela Aguilar comparte su ritual para atraer abundancia en este año nuevo

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes jóvenes más talentosas, pero también polémicas de la industria. Sin embargo, los escándalos que la han enredado no serían razón para que la cantante de regional mexicano tenga rotundo éxito en su carrera.

Por ello, la hija de Pepe Aguilar demostró que está más que lista para recibir al 2024 de la mejor manera y reveló a todos sus fans el ritual que lleva a cabo para atraer abundancia en este año nuevo. ¡Es más que efectivo!

A través de una entrevista para el matutino Despierta América, la famosa compartió cómo celebrará las festividades decembrinas. Aseguró que será una gran fiesta en su rancho de Zacatecas, donde todos sus seres queridos asistirán para pasar un gran momento juntos.

No obstante, reveló que este año quiere seguir obteniendo éxito en su música, así como en otros aspectos de su vida personal, como el amor. Por esta razón, reveló que lleva a cabo el ritual de los siete calzones, secreto que le brindó su abuela.

“Yo no sé, pero yo me pongo todos los calzones, o sea, mi abuela me dice que tengo que poner el verde, el rojo para el amor..”.