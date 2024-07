Ángela Aguilar se pronuncia sobre las críticas por su nuevo look: “Con lo quemada que me traen”

Ángela Aguilar no solo ha sido blanco de críticas por su relación con Christian Nodal, sino que últimamente le han llovido malos comentarios por tomar la decisión de cambiar de look.

Ángela Aguilar / Clasos/Instagram: @angela_aguilar

Critican a Ángela Aguilar por su nuevo corte de cabello

Hace unos días, la hija de Pepe Aguilar compartió en sus redes sociales que estaba en proceso de cambiar su aspecto. Con una foto en el estilista, la cantante dio señales de que sorprendería con su nuevo corte de cabello.

¡Así fue! Ángela optó por cortar un poco más su cabello. Pasó de un estilo ‘bob’ a un ‘pixie’. ¡Todo lo presumió en sus historias de Instagram! Sin embargo, sus seguidores le suplicaron que parara de recortar su cabellera, ya que les gustaría verla con otra imagen.

Así se ve Ángela con su nueva imagen / Instagram

Asimismo, las críticas no se hicieron esperar en las redes, luego de que la intérprete de ‘Qué agonía’ publicó una imagen en la que se ve su nuevo look, usuarios no tardaron en apuntar que se parecía mucho a su actual pareja, Christian Nodal.

Nodal y su nueva mascota / Instagram

Ángela Aguilar se defiende de las críticas por su nuevo look

Nuevamente, Ángela Aguilar no se quedó callada y habría respondió a todos sus detractores por las críticas que le han hecho por su nuevo corte de cabello.

Fue a través de la cuenta del hijo consentido de Pepe Aguilar, ‘Gordo, el pug’ Aguilar, en la que la también conocida como ‘la princesa del regional mexicano’, habría lanzado un misterioso mensaje que fue tomado en respuesta a las críticas.

Ángela Aguilar posando sonriente / Instagram: @angela_aguilar_

En las historias compartió un post de fotografías en el que ella luce su nuevo corte junto a un elegante vestido amarillo, esto junto a una canción de Jenni Rivera de nombre ‘Ovarios’.

Eso no es todo, Ángela también habló acerca de las críticas que recibe en uno de sus conciertos como parte de su gira ‘Jaripeo hasta los huesos’.

Así fue la publicación:

En plena presentación, Aguilar se tomó unos minutos para pronunciarse respecto a las críticas en las redes, incluso, hizo mofa de esta situación.

“La siguiente canción era una de las favoritas de mi abuela Flor Silvestre, pues a mi abuela le decían ‘la Reina del falsete’, y si se me sale un gallo, ustedes actúen como que no, pero con lo quemada que me traen en redes sociales, ya lo van a subir, yo lo sé. Así que ojalá no se me salga un gallo. ¡Vámonos muchachos!”. Ángela Aguilar

Quien no se ha pronunciado a esta fuerte controversia es Christian Nodal, quien se ha mostrado muy ocupado viajando a diversos compromisos laborales.