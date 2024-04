Ángela Aguilar se solidariza con Danna y exige que la dejen de criticar tras decir que prefiere a España

En los últimos días, Danna ha sido sumamente criticada por admitir que prefiere a España sobre México, a pesar de que, en este último, residen gran parte de sus fanáticos y es su país de origen.

¿Pero qué pasó? El momento se dio durante una entrevista para un medio español. En la conversación, la presentadora le preguntó si prefería estar en México o España, a lo que la intérprete de ‘Amor ordinario’ respondió que elegía al país europeo.

Su declaración provocó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos salieron en su defensa, la gran mayoría la tachó de “malinchista” y hasta la compararon con ‘Yahritza y su esencia’.

danna paola prefiriendo a españa antes que a su propio país, es una ridicula pic.twitter.com/IF1Z4MeLAJ — ✰ rae (@maldecision) April 18, 2024

Ángela Aguilar sale en defensa de Danna

En una reciente entrevista para ‘Venga la alegría’, Ángela Aguilar expresó su apoyo a Danna y afirmó estar cansada de que la gente quiera “cancelar” a los artistas por “babosadas”.

“Danna es una amiga mía, y lo que te puedo decir es que estoy muy cansada de que las mujeres tan trabajadoras, poderosas, que se han dedicado toda su vida a estas carreras, las cancelen por babosadas y las metan en problemas por babosadas” Ángela Aguilar

La intérprete de ‘Qué agonía’ considera que todas las críticas en contra de su colega son sumamente injustas: “Yo apoyo la carrera de cualquier mujer que se quiera dedicar a la música, que se quiera dedicar a la industria, y se me hace muy injusto lo que están haciendo, la neta”, indicó.

Ángela Aguilar se gana las críticas por “meter su cuchara”

Si bien la hija de Pepe Aguilar tuvo buenas intenciones al abogar por Danna, la mayoría de los internautas la criticaron y recordaron que, en su momento, afirmó que era “25% argentina”.

“Una que se quede en Argentina y la otra en España”, “Nada más cuándo necesitan de México si lo quieren, convenencieras”, “Cómo le gusta a Ángela ponerse el pie ella solita. Este no era su asunto”, “La que menos debe de hablar, habla”, señalaron algunos usuarios.

Ángela Aguilar revela cómo lidia con los malos comentarios en redes sociales

Durante la entrevista para el programa de TV Azteca, la joven cantante contó que siempre trata de enfocarse en la gente que la quiere, y no en los malos comentarios.

“Es que llega a hartar si no amas lo que haces, y yo amo lo que hago, y a mí me encanta, y si tengo que vivir con la gente no conociéndome o diciéndome cosas que no son verdad, yo sí sé cuál es mi verdad y yo estoy muy contenta de estar aquí”, dijo.

Para finalizar, admitió que es normal cometer errores y lamentó que las personas fueran tan duras en juzgar a alguien: “Yo llevo cantando desde los 8 años, lo único que pasa es que a ustedes los ven sus vecinos y a sus amigos, y a mí me critica todo el mundo”, concluyó.

