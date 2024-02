Apio Quijano abandona el show 90s Pop Tour ¿Pleitos en Kabah?

Los nostálgicos 90s Pop Tour son un festín musical que ha cautivado al público. Y para el gusto de los fans, ya ha anunciado su continuación en 2024 con el emocionante lanzamiento del 90s Pop Tour All Stars.

Este espectáculo especial promete llevar a los fanáticos en un viaje sonoro, único y memorable. La Arena CDMX será el recinto elegido para esta experiencia musical, albergando el primer concierto del año el próximo 15 de marzo.

En este show diversas personalidades del mundo de la música tales como la agrupación de GB5, que incluye algunos miembros de Garibaldi, JNS, así como Kabah han deleitado al público con sus grandes éxitos. Sin embargo, uno de los integrantes de estas agrupaciones ha decidió abandonar el espectáculo.

Se trata de Apio Quijano, quien decidió decirle adiós al tan aclamado 90s Pop Tour. ¿Qué pasó? ¿Hay conflicto en Kabah?

¿Por qué Apio Quijano abandonó 90s Pop tour?

A través de sus redes sociales, Apio manifestó en un video si un pleito con Kabah es el motivo por el cual tomó la decisión de decirle adiós al gran show de los 90s Pop Tour.

El exintegrante de La casa de los famosos México dejó claro que él no dejará Kabah. Sin embargo, su salida del proyecto es por motivos personales, puesto que a penas le daría la vida para ocuparse de su persona.

“Tomé esta decisión porque es mucho lo que traigo en mente y no me da la vida”. Apio Quijano

No obstante, aprovechó su comunicado para agradecer a la producción por la oportunidad, por lo que aseguró que “no es un adiós. Es un hasta pronto”.

Apio Quiijano “Este proyecto es maravilloso, mágico, y que siga viviendo el 90s Pop Tour”.

Asimismo, el cantante manifestó que seguirá formando parte de la agrupación Kabah, pese a que ya no estará en el escenario de los 90s Pop tour. ¡Seguirá con ellos en proyectos independientes!

“No me bajo. No me salgo de Kabah. Continuaré con Kabah haciendo fechas independientes. Estará yendo a todos los lugares”, comentó.

Al momento, la producción de 90s Pop tour no se han pronunciado acerca de la salida de Apio Quijano del show.

