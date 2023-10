Apio Quijano niega que Kabah y JNS hayan tratado mal a Noelia en los 90’s Pop Tour

Hasta el momento, Noelia no se ha pronunciado ante los comentarios de Apio.

Recientemente, Noelia sorprendió a todos al revelar que algunas integrantes de Kabah y JNS la habrían despreciado durante su encuentro en el concierto de los 90’s Pop Tour, en la Arena Ciudad de México.

De acuerdo con la intérprete de Tú, sus colegas no quisieron saludarla y hasta la “pelusearon” con la mirada, principalmente Federica Quijano: “Miran bien feo y te avientan una energía. Yo soy hipersensible, yo lo sentí y yo de: ‘¿Qué le pasa?’ Se me cruzó en el ensayo, la de pelo corto. Me miró fatal”, expresó en entrevista para DPM.

En medio del revuelo que causaron estas revelaciones, Apio Quijano reacciona a las declaraciones de la cantante y asegura que todos los que conforman el show siempre han sido respetuosos con los artistas invitados.

“Es una pena que venga a nuestro país a hablar mal de los artistas mexicanos. En los ensayos, los Kabah y las JNS, hablo de verdad por los 90, somos un buen equipo. Somos super respetuosos”, expresó en un encuentro con la prensa.

Asimismo, dejó entrever que Noelia no quería convivir con los otros artistas, pues tenía una fuerte seguridad que no les permitía el acceso. Además de que la cantante habría faltado a la reunión de todos los que conformarían el evento de la CDMX.

“A mí me hubiera encantado conocerla, aunque sea en los camerinos, pero tenía tanta seguridad que no nos permitían acercarnos a ella. Ni siquiera estuvo en la reunión de todos los artistas. Es una pena que no pudimos convivir con ella porque no nos permitían acercarnos, pero qué mal que se haya llevado esa mala experiencia”, dijo

El integrante de Kabah no solo defendió a sus compañeros, sino que también hizo un “chiste” acerca de las complicaciones de salud que tuvo la puertorriqueña por viajar a México.

“Pues muy quejumbrosa está entonces ¿no? O sea, ya hasta el aire también le afectó de México. Lo siento muchísimo. Entonces que vaya a otro país donde sea mucho más cómoda y feliz. Al final, cada quien dice como le va en la feria y le deseo suerte en sus próximos proyectos”, apuntó entre risas.

Apio Quijano aseguró que Noelia solo está de “quejumbrosa” / Archivo TVNotas

Apio Quijano asegura que no hay enemistad con los GB5

Durante la entrevista, Apio Quijano también aprovechó para aclarar que no tiene ningún problema con GB5 (conformado por integrantes de Garibaldi) y con todos se lleva muy bien, a pesar de que decidió no cantar con ellos por “lealtad” a Sergio Mayer.

“Fue una decisión personal. (Sergio Mayer) ha sido un buen amigo conmigo y después de la casa (LCDLFM) sentí su amor y su apoyo. No me voy a meter en cosas de Garibaldi, pero él me dio que se sintió muy apachurrado por como se dieron las cosas. Me llevo perfecto (con los GB5), los adoro. Yo les comenté que era por un poco de solidaridad con Sergio”, concluyó.

Recordemos que Sergio fue excluido del reencuentro de la agrupación. Según los GB5, decidieron no convocar al actor debido a su actitud y la solicitud que hizo para adueñarse de los derechos sobre el nombre Garibaldi, razón principal por la que se cambiaron el nombre.

