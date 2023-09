Apio Quijano ya no quiere hablar de Nicola Porcella en redes sociales por una poderosa razón

En medio de la estela de vivencias y polémicas que ha dejado la final de La casa de los famosos México y el arrollador éxito del team infierno, Apio Quijano se sincera con sus seguidores y deja claro que ya no desea hablar sobre Nicola Porcella.

Aunque aclaró que sigue considerando al peruano como un gran amigo, el cantante manifestó que ya está cansado de todas las críticas que le llegan cuando dice algún comentario sobre él, sin importar que su intención siempre sea positiva.

“En ningún momento hablé mal de Nico. Es alguien que quiero muchísimo. Es mi amigo, con quien puedo jugar. Podemos tener la confianza. Sin embargo, sé que sus seguidores han visto siempre desde un punto negativo al momento de yo expresarme de cualquier forma a Nico”, expresó a través de un video en TikTok.

Debido a esta situación, dejó en claro que ya no volverá a hablar sobre su amigo, al menos en sus redes sociales, por lo que pidió un alto a todas las agresiones en su contra.

Te recomendamos: Wendy Guevara responde a las críticas de Karla Sofía Gascón, quien no soportó y se ofendió con la influencer

“Por el respeto que les tengo y porque les pido que no tiene por qué haber agresiones a mí ni a la gente que me sigue y que me quiere, no volveré a hablar de Nico. Les prometo no volveré a hablar de él, ni en mis en vivos, ni en mis comentarios”, indicó.

Incluso, les suplicó a todos sus fans que ya no le preguntaran sobre Porcella durante sus transmisiones en vivo, pues ya no quiere “ofender” a nadie.

“No preguntes acerca de ese tema, porque yo, por respeto a sus seguidores, ya no hablaré más de él. Mi relación con él será de forma completamente directa, será completamente privada y así es, porque así siento que va a ser mucho más sano para todos”, concluyó.

Apio Quijano asegura que nunca ha querido ofender a Nicola o a sus fanáticos / Facebook: Apio Quijano

Apio Quijano y sus comentarios sobre Nicola Porcella

Hace poco, Apio Quijano se burló de Nicola Porcella y la poca interacción que tenía con sus seguidores en redes sociales.

De igual forma, a finales de junio aseguró que el peruano no era heterosexual y por eso buscaba a Wendy Guevara durante su estancia en LCDLFM: “(Me gustaría decirle) ‘Allí hay algo que tienes que resolver, o sea, todo lo que haces con Wendy’. Él quería, a huev*, vestirse de mujer y, de pronto, veo cómo te provoca, y la curiosidad que le das”.

A causa de estos comentarios, muchos ‘Nicolitas’ (como se hacen llamar los fans de Nicola) se sintieron muy ofendidos con Apio y lo han criticado duramente.

En su momento, Apio Quijano insinuó que Nicola Porcella no era heterosexual / Instagram: @nicolaporcella12

Te podría interesar: Apio Quijano asegura que Nicola Porcella no es heterosexual e internautas lo tachan de envidioso