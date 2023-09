Wendy Guevara responde a las críticas de Karla Sofía Gascón, quien no soportó y se ofendió con la influencer

La influencer respondió a los comentarios de Karla Sofía Gascón en una conferencia de prensa.



Wendy Guevara sigue celebrando ahora por el lanzamiento oficial de su canción ‘Resulta y Resalta’, tema con el que presume la fama que alcanzó con La Casa de los Famosos México y se defiende ante las críticas por su personalidad.

Si bien, Wendy Guevara ha recibido el apoyo de muchas celebridades, también ha sido atacada por otros qué opinan sobre la forma en que representa a la comunidad trans.

Tal es el caso de la actriz Karla Sofía Gascón, quien el pasado mes de agosto pidió no ser comparada con Wendy Guevara porque aseguró que no la presentaba como mujer trans.

Karla Sofía Gascón se dijo harta de la popularidad de LCDLFM / Facebook: Karla Sofía Gascón y Wendy Guevara

“No me comparen con una persona que solo habla de verg.. No tengo nada que ver con esa gente. No tengo afinidad con ninguno, ninguna ni ningune, ni me identifico. Ni me gusta lo que hacen ni lo que dicen, ni me los creo. Igual que no me creí a tantos que estuvieron a mi lado. De favor: dejen de compararme”, compartió Gascón en Twitter.

Karla Sofía compartió varios tuits en los que criticó los comportamientos de Wendy. También criticó a LCDLFM por explotar la imagen de Wendy por abusar de etiqueta LGBT: “No sigo a tiktokers ni supuestos influencers que lo único que promocionan es la estupidez, la ignorancia y el éxito chabacano y vulgar”.

Wendy Guevara responde a Karla Sofía Gascón

Luego de que una reportera le preguntó a la ganadora de La casa de los famosos México sobre las declaraciones de la actriz española y exparticipante de MasterChef Celebrity.

“No sé quién es. Si me la enseñan en una foto yo creo sí sé. ¿Es española? ¿También es trans? Ah, pues si ella se siente así es su pe..., yo me siento muy chin... y muy feliz”, dijo Wendy Guevara.



Wendy Guevara no les dio mucha importancia a las críticas de Karla Sofía y mencionó que ella respeta lo que piense cada persona.

“Pues si ella se siente así es su ped., yo estoy bien chingo.. y yo soy muy feliz. Hermana, yo te voy a decir algo, hay muchas chicas trans dentro de la comunidad que se molestan porque yo u otras chicas trans no pensamos igual que ellas. Yo creo que eso es una estupidez porque yo, siendo Wendy Guevara, me encanta, me fascina respetar lo que cada persona piensa”.

La influencer se coronó como el primer lugar con 18 millones de votos. / Televisa

Karla Sofía se ofende y le responde a Wendy

La actriz española se molestó al sentir que Wendy Guevara la rebajó a una “chica trans”.

“Discúlpeme, pero no voy a consentir que me rebaje usted a su rollo de “chica” trans, en primer lugar porque tengo muchos años, segundo porque soy muy alta y tercero porque yo soy una MUJER, reconocida legalmente en dos países (nada menos), con suplicio. Usted defínase como guste”, dijo.