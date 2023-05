Aracely Arámbula habla de Luis Miguel y remarcó su ausencia como padre: “yo soy mamá y papá"

Aquí en TVNotas te contamos que Luis Miguel fue captado llevando a las hijas de su actual pareja, Paloma Cuevas, a la escuela, lo que desató opiniones divididas, ya que muchos consideraron que eso no lo hace con sus propios hijos.

Luis Miguel ha dado mucho de qué hablar, luego de que se confirmaron las fechas en las que se presentará en México por su Tour 2023; sin embargo, hace varias semanas, el cantante también estuvo en el ojo del huracán tras confirmarse que Aracely Arámbula lo demandó, ya que presuntamente le debe más de 250 mil dólares a sus hijos.

Si bien, en diversas ocasiones se ha destacado que El Sol de México tiene muy poca relación con sus hijos, pues ha incumplido con las obligaciones de manutención, luego de terminar su relación con la actriz, que inició en el 2005, hasta el 2009.

Por ende, Aracely habló como nunca del intérprete de La Media Vuelta y destacó que sigue sin haber interés del famoso hacia sus hijos, pues en el más reciente cumpleaños de uno de ellos, “ni si quiera lo llamó”.

Luis Miguel fue captado llevando a las hijas de Paloma Cuevas, lo que desató críticas, pues a sus hijos no los ve. / 305shock y Grosby Group

“Fíjate que no, no llamó el papá… Tiene mucho padre, con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos, mis hijos están felices, están en una familia muy unida, una familia muy divina, que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor, que la verdad no extrañamos nada”, dijo a la prensa.

Así lo dijo Aracely Arámbula:

Y agregó: “mira, la única persona de allá, que está muy al pendiente de mis hijos, es su madrina, que es Natalia”.

Aracely Arámbula asevera que no necesita de Luis Miguel para mantener a sus hijos

Asimismo, Arámbula aseguró que no necesita de la ayuda económica de Luis Miguel para poder mantener a sus pequeños.

“Yo trabajo mucho, mi amor, mucho trabajo y la verdad es que vivimos muy bien con lo mío… Tengo mi carrera desde antes de él, con él y después… Yo soy mamá y papá y soy una mujer, como muchas mujeres en México y en el mundo, nos hacemos cargo, no solamente económicamente, es que no solo esa la carga, es la educación, es estar al pendiente de ellos y más ahorita con la adolescencia”, comentó.

Luis Miguel no llamó a su hijo quien cumplió años. / Instagram: @lmxlm

Finalmente, la actriz puntualizó que ella “es libre de decir lo que quiera”; sin embargo, “es una mujer muy privada”, dado que “no le gusta hablar de la gente y menos de alguien tan famoso y que es el papá de mis hijos, porque no, por respeto a mis hijos”, además de que aseveró no se arrepiente de su relación con Luis Miguel.

“No hay que arrepentirse de nada, imagínate, mis hijos nacieron de un gran amor, yo estoy feliz y agradecida con la vida, no puedo pedir más, lo único que pediría es que mis papitos duren muchos años”.