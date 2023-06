Arde LCDLFM: Exponen a Sofía Rivera Torres, Wendy pone en su lugar a Emilio y la esposa de Poncho lo apoya

¡El cuarto infierno se viene abajo! Bocinazos de afuera dejan expuesta a Sofía Rivera Torres y se cambia de cuarto, pero Wendy Guevara la defiende de los hombres y mientras tanto, la esposa de Poncho está haciendo todo para que le llegue su apoyo tras los ataques de Marie Claire Harp

Aunque parecía que la estrategia del cuarto infierno conformado por Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Sofía Rivera Torres, Emilio Osorio y Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México estaba consolidada, un bocinazo cambió todo hace unas horas en el reality.

Los habitantes tienen prohibido tener contacto con el exterior, sin embargo los fans se las han ingeniado para poder mandarles mensajes sobre lo que sucede adentro y gracias a unas bocinas, reproducen audios donde les expresan su apoyo y alguna que otras estrategias de los integrantes, por lo que esta vez, expusieron a Sofía Rivera Torres al decir que estaba traicionando al cuarto infierno, al supuestamente contar todo lo que hablaba con Sergio y Poncho a Ferka, quien es del cuarto cielo.

Gritaron afuera que Sofía traicionó al cuarto del infierno y estas fueron sus reacciones #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/yohVLPyYJf — Space de Soph (@space_de_soph) June 13, 2023

Esto propició un gran drama entre los habitantes, y Sergio y Poncho decidieron hacer una junta con todos sus aliados, incluyendo a Nicola y Apio, para saber lo que estaba sucediendo con Sofía, dándole el beneficio de la duda.

Está ardiendo el infierno tras el bocinazo donde alertan al cuarto de que Sofia está diciéndole todo al cuarto cielo.#LCDLFMX #LaCasaDeLosFamosoMx #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/dyxL5t2fEH — LCDLF MÉXICO (@LCDLFSINCENSURA) June 13, 2023

Luego de las controversiales conversaciones, Sofía rompió en llanto siendo consolada por Bárbara Torres del cuarto cielo a quien le pidió disculpas por hablar de ella, y decidió cambiarse de cuarto, argumentando que había recibido un trato machista por parte de Poncho y Sergio al no quererla incluir en algunos debates y estrategias.

Sofia llora en el cuarto cielo por lo qué pasó y le dan apoyo.#LCDLFMX #LaCasaDeLosFamosoMx pic.twitter.com/yfoKifNmoK — LCDLF MÉXICO (@LCDLFSINCENSURA) June 13, 2023

Sofía pide perdón al cuarto azul por sus actitudes pesadas del pasado, obviamente manipuladas por los rucos de #LaCasaDeLosFamososMexico

Paul, Sofí, Raquel y Ferka vs los muebles de P Y S#LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/7iTbNWZvqh — Carmelo Caramelo (@JorgePa07004143) June 13, 2023

Este pensamiento fue alimentado por lo que la primera expulsada del reality, Marie Claire, comentó en la primera gala de la semana, donde llamó “misógino y machista” a Poncho de Nigris.

Y a propósito de ello, Marcela Mistral, esposa del influencer, estalló en redes sociales, diciendo que quería mostrarle su apoyo a través de un bocinazo y estaba dispuesta a viajar de Monterrey a la Ciudad de México, “ayuda por favor, quien puede ir a gritar a Poncho de Nigris que no distraiga su mente; no me puedo mover ahorita, no puedo hacer nada pero ustedes sí! Ustedes lo están viendo; es un truco para que se debilite!!! Díganle que lo amo y estoy con él hasta que lleguemos a la final!!! No se vale!! Con mi familia no!”, escribió y añadió, “¿saben a qué hora sale el primer vuelo a la Ciudad de México?”

La esposa de Poncho de Nigris lo defendió de Marie Claire Harp / Instagram: @musamistral

Las cosas están que arden en La Casa de los Famosos México y por supuesto la conversación respecto a la supuesta traición de Sofía siguió y Emilio le pidió que ofreciera disculpas, así que Wendy lo puso en su lugar y defendió a Sofía diciendo que no tiene porqué pedirle perdón a nadie.

Emilio: Yo siento que las cosas se arreglan con perdón



Wendy: Ella no tiene que pedirle perdón a nadie



GRÍTALO WENDYYYYYY #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/AManjILIUh — PÍO CAMPEÓN 5-4 ⚽️ 🐣 (@idowikeit) June 13, 2023

Más tarde Emilio reiteró su alianza con Sofía y le dijo que mantendrá el pacto que hizo con ella, Poncho y Sergio, sobre no nominarse entre ellos, pasara lo que pasara, estuvieran enojados o no.