Ariel Miramontes, “Albertano”, se habría presentado en estado inconveniente a la obra Lagunilla mi barrio

Ariel Miramontes, mayormente conocido por su personaje de Albertano, dio de qué hablar en la plataforma de TikTok luego de que se difundió un video en el que usuarios destacaron que el histrión estaría aparentemente en estado inconveniente al término de la obra Lagunilla mi barrio.

En el clip se puede percibir cómo, al término de la puesta en escena, el actor se tambalearía un poco y con la mirada perdida lanzaría besos al público. Esta acción fue calificada por usuarios de redes sociales como inusual.

Se presentó el programa El Príncipe del Barrio protagonizado por Albertano, Violeta Isfel, Ceci Galliano, Juan Soler, Luis Fernando Peña, Alma Cero, José Luis Guarneros y Eduardo Espinoza. / Juan Pablo Méndez

Sin embargo, hubo cibernautas quienes defendieron a Miramontes y subrayaron que muy posiblemente se sentiría mal, razón por la que se comportaría de esa manera.

“Tal vez se sentía mal”, “Más bien luce como si sentiría mal”, “Seguro fue por un medicamento”, “Más bien que parece que se siente mal”, “No parece alcoholizado, más bien preocupado o triste”, fueron algunos comentarios.

Así fue el momento:

Aunque muchos subrayaron que el personaje de Albertano ya no sería interpretado por Ariel Miramontes, sino sería otra persona quien suple su papel, debido a que el histrión habría perdido los derechos.

“Sí saben que él ya no es Ariel Miramontes, ¿verdad?”, “Ya no es él. Hace meses que ya no hace el personaje, que no tiene los derechos”, “Es otro actor de Televisa. Le quitó los derechos”, “Ariel ya no es Albertano. Es un pirata”, “No parece Albertano”, se lee.

Al momento, Ariel Miramontes no se ha pronunciado ante las especulaciones que se derivaron por los videos que circularon por esa supueta participación en la obra Lagunilla mi barrio o si él ya no interpreta el papel de Albertano.