Arturo López Gavito revela que estuvo a punto de perder la movilidad de un pie ¿Por exceso de trabajo?

Hace unos días se confirmó que Arturo López Gavito regresará como parte de los jueces del reality show de talento La academia, acompañado de la jueza de hierro, Lola Cortés.

Además, TV Azteca dio a conocer que los otros dos jueces de esta nueva temporada serán Chiquis y Espinoza Paz.

Debido a esta situación, el productor musical ofreció una entrevista para el programa Ventaneando, y aseguró que está listo para regresar y desea encontrar en esta nueva generación un verdadero talento vocal.

El locutor confesó que pasó por momentos complicados de salud hace algunas semanas, ya que sufrió un accidente que casi lo dejó inmóvil del pie izquierdo.

Arturo López Gavito

“Me lastimé. Hago mucho ejercicio. Entonces me lastimé un día en el gimnasio sin saber que me había roto el dedo gordo del pie izquierdo. Pero lo más increíble es que eso me agarró en medio de la promoción de mi libro, que se llama ‘Colección de experiencias’, y no sabía yo que tenía el dedo fracturado. Estuve trabajando y dos días antes de terminar me empezó a doler el pie, se me hinchó, me tomaron la placa y vi que tenía el dedo roto”.