Asaltaron al hijo de Yahir, el cantante se entera a través de un reportero; esta fue su reacción

Aunque pareciera que Tristan Othon, hijo de Yahir, finalmente ha encontrado estabilidad después de protagonizar varias controversias relacionadas con su estilo de vida, marcado por errores, adicciones y contenido para adultos; la vida lo sigue poniendo a prueba. Y es que el influencer se ha sumado a la lista de personas que han sido robadas en su propia casa.

Mira: Hijo de Yahir quiere dejar los escándalos para “volver a abrazar” a su padre

Hijo de Yahir denuncia en redes el robo de su casa

A través de sus redes sociales, Tristán denuncio que habían entrado a su casa y “le dejaron sin estudio”. El artista explicó: “me robaron una compu que no era mia, era prestada, casi vale 35 mil pesos”. Además, añade que también se llevaron un teclado con un valor de cinco mil pesos, toda su ropa y sus muebles.

El joven también narró que levantó una denuncia en contra de los ladrones, puesto que señala que conoce a los responsables, quienes parecen ser varios amigos y personajes que forman parte de la vida de su vida.

Luego envió un contundente mensaje en el que señaló que “hay personas que no entienden que uno vive solo desde los 17 años a costa de ser la sombra de un pinsh* vato bien famoso” explicó, en referencia a su padre. Sin embargo, recalca cómo hace el esfuerzo de trabajar por sus cosas. Por ello, solicitó a los ladrones regresar los objetos robados y que “dejen de robar”.

Lee: Tania Rincón estrena programa fuera de ‘Las Estrellas’ ¿Adiós Televisa?

Yahir se entera por los medios

La vida llena de altas y bajas de Tristán ha hecho que su padre y él no gocen de la mejor relación como padre e hijo y que entre ellos exista una distancia que ya comienza a cobrar factura. Esto se ve reflejado pues Yahir no sabía del robo que vivió su hijo y se enteró en un reciente encuentro con los medios. Al enterarse, su respuesta no fue lo que los medios esperaban.

“No, no sabía… Órale. órale, qué mala onda... A todos nos ha pasado. Es bien difícil que se haga justicia, que recuperes tus cosas. Es bien complicado”. Yahir

Esta fue la respuesta del famoso cantante y actor de teatro musical. Ante el contundente mensaje que su hijo Tristán lanzó, Yahir hizo caso omiso y no dio declaración alguna.

Mira: ¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez de La cotorrisa confirman romance? Esto es lo que sabemos

Al momento Tristán no ha dado réplica a lo que dijo su padre.